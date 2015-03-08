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وائل عباس

إبحث في الوعي المصري

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Sunday, 08 March 2015

الذي قال للرسول اتق الله يا محمد - وائل عباس

مقال مكتوب سنة 2005
رفض ابراهيم عيسى نشره في الدستور

كنتاقلب في كتب السنة والحديث بحثا عن حديث سمعته والحديث ورد به لفظة : اتقالله يا محمد ... فعجبت كل العجب من ذا اللذي يطلب من اتقى خلقه ان يتقي الله؟؟؟ حتى انني شككت في وجود الحديث من اساسه ولكن وياللعجب وجد في عهد رسولالله من يتجرأ ويقول له ذلك ثم يمنع الرسول خالد بن الوليد من قتله !!! وهذاالرجل هو اول الخوارج اللذين لا يعجبهم اسلام احد ويشككون في دينه حتى ولوكان رسول الله !!! وعجبت من خوارج اليوم اللذين هم احفاد خوارج الامس !!!

وانا اورد هذا الحديث لسببان اولهما ان مساءلة الحاكم او العالمليست محرمة وان كان هذا الرجل قد تجاوز لكن رسول الله تركه ولكن الصورة ستتضحاكثر في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسبب الثاني لبيان ان هناك منلن يرضون عن دينك حتى ولو كنت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم !!!

واليكم الحديث:
حدثنا قتيبة حدثنا عبدالواحد عن عمارة بنالقعقاع بن شبرمة حدثنا  عبدالرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدرييقول بعث علي بن أبي  طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم من اليمن بذهيبة في أديم  مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بينأربعة نفر بين عيينة بن بدر  وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إماعلقمة وإما عامر بن الطفيل فقال  رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا منهؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه  وسلم فقال ألا تأمنوني وأناأمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا  ومساء قال فقام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية  محلوق الرأس مشمر الإزارفقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل  الأرض أن يتقي اللهقال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا  أضرب عنقه قاللا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما  ليس في قلبهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب  الناسولا أشق بطونهم - البخاري 4004

وفي رواية مسلم:
حدثنا هناد بنالسري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن  أبي نعم عنأبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في  تربتهاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم  بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن  علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال  فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال رسول الله صلى اللهعليه  وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرفالوجنتين غائر  العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمدقال فقال رسول الله  صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمننيعلى أهل الأرض ولا تأمنوني  قال ثم أدبر الرجل - مسلم 1762

وفيرواية احمد ابن حنبل:
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبينعم عن أبي سعيد  الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى اللهعليه وسلم بذهيبة في  تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحدبني مجاشع وبين عيينة  بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثمأحد بني كلاب وبين زيد  الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريشوالأنصار فقالوا يعطي  صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم قالفأقبل رجل غائر العينين  ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق قالفقال يا محمد اتق الله قال  فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهلالأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل من  القوم قتله النبي صلى الله عليهوسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه - احمد
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وكانت وصية ابي بكرلعمر رضي الله عنهما عند وفاته ان قال له اتق الله يا عمر ... ابو بكر يوصيمن ؟؟؟ عمر بن الخطاب ؟؟؟ الفاروق !!! لم يقل انه واثق به وان عمر اعلى واتقىمن ان يوصى !!! او ان عمر قدم خدمات جليلة للاسلام ويكفي ما فعله ولا يحتاجوصاية !!!

عمر مين ؟؟؟ الفاروق !!! عمر بن الخطاب ... مش عمرو خالد !!!

ويحكى ايضا انه جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة ، ثم قال : " أيها الناس ! إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإنأسأت فقومونى " ، وقال رجل لعمر : " اتق الله يا عمر ! " فنبهه بعض الحاضرينبأنه لا يجوز أن يقول ذلك للخليفة ، لكن عمر الحاكم هو الذى يشجع الأمة علىمراقبته ، فقال : " لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها - وفي رواية اخرى : ألا، فلتقولوها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فيناان لم نسمعها !!!

الله
ما هذه الروعة
ما هذا التواضع !!!
ومن من ؟؟؟ سيدنا عمر !!! وليس داعية نص كم او شيخ هجر بلده واهله !!!

ويحكى ان خولة بنت ثعلبة خاطبت في ذات يوم عمر بن الخطاب –رضيالله عنه- عندما كان خارجاً من المسجد وكان معه الجارود العبدي، فسلم عليهاعمر فردت عليه، وقالت: " هيا يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميتأمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليهالبعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت"، فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنينأيتها المرأة، فقال عمر: دعها

السيدة خولة تذكر عمر بانه كان صغيراوكان يسمى عميرا وكان يرعى الغنم فلا يتهمها بالوقاحة او التطاول او الاجتراءعلى امير المؤمنين - اما من ينتقد عمرو خالد فيجب ان يسكت ولا يتجرأ على عمرو خالد !!! فهذا امر لا يهم فيمقابل ان عمرو خالد يهدي الناس كما يدعون !!! وفي المقابل لا ضير ان يخالف هوالله !!!

و حين حاول ابن الخطاب تحديد المهور، وقفت امرأة وذكّرتهبالآية الكريمة: (وإن آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئً) فأقتنع عمربرأيها وقال قولته الشهيرة : اخطأ عمر واصابت امراة !!!

ويحكى ان عميربن سعد كان عند عمر بن الخطاب جاءه من حمص اللتي عمله عليهاوكان في حالة يرثىلها فقال له عمر : بئس المسلمون خرجت من عندهم، فقال له عمير‏:‏ اتق الله ياعمر فقد نهاك الله عن الغيبة، وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة‏.

ويحكىعن عمر بن عبد العزيز انه استدعى مهاجرًا أحد الوزراء، وقال: كن بجانبي، فإذارأيتَني ظلمت مسلمًا أو انتهكت عرضاً، أو شتمت مؤمناً، فخذ بتلابيب ثوبي وقل: اتق الله يا عمر. فكان وزيره مهاجر يهزه دائمًا، ويقول: اتق الله ياعمر.

و قال سفيان الثوري رحمه الله : " دخلت على أبي جعفر المنصوربمنىً - الحاكم هو الحاكم في كل العصور ، كبار العلماء ماتوا في السجن كأبيحنيفة ، الحاكم هو الحاكم - فقال لسفيان : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت له : اتقالله ، فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً ، قال : فطأطأ رأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً ، فاتقِ الله ، وأوصل إليهم حقوقهم ! قال : فطأطأرأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : حج عمر بن الخطاب رضيالله عنه فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ خليفة المسلمين حج ، قال لخادمه : كمأنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً ، وأرى هاهنا أموالاً لا تطيقها الجبال ".

وها هنا فعلا اموال لا تطيقها الجبال : القرضاوي يقبض مليون دولارمن امير دبي من اجل موقعه على الانترنت ... حلال عليه ... في هذا الزمن اللذيجاع فيه المسلمون وتعروا !!! يقبل العالم النقود من الحاكم !!! وما المقابل ... الله اعلم !!!

ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال : " إنكقد اكتفيت رجالاً ابتاعوا دنياك بدينهم فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ،فإنك مسؤول عما اجترحته ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فقال له سليمان:لقد سللت لسانك ، فقال له : هو لك لا عليك

وقال الأصمعي : " دخل عطاءبن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره ، وحواليه الأشراف منكل بطن ، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه بخلافته ، فلما نظر إليه قام إليه ،وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال له : يا أبا محمد ما حاجتك ؟فقال : يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله ، وحرم رسوله ، فتعاهدهبالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذاالمجلس ، وهم الذين فتحوا هذه البلاد ، واتق الله في أهل الثغور - الحدود - فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين ، فإنك وحدك المسؤول عنهم ، واتقوحدك مَن على بابك ، فلا تغفل عنهم ، ولا تغلق بابك دونهم ، فقال له : أفعلإن شاء الله ، ثم نهض ، وقام ، فقبض عليه عبد الملك ، فقال : يا أبا محمد إنكسألتنا حاجة لغيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتك ؟ قال : مالي إلى مخلوق حاجة ،ثم خرج ، فقال عبد الملك : هذا والله هو الشرف

فهذا حقنا على الحاكموالعالم
وحق الحاكم والعالم علينا
وهذا له وليس عليه
ولا خير فيناان لم نفعل ذلك
ولا خير في عالم مالم يسمعنا
ولا خير في عالم لا ينصححاكما في احوال الامة
وهناك مسلمون يتضورونجوعا
ولا يجدون الباءة
ولا يجدون عملا يفتح بيوتهم
لا خير في عالميبدي مصلحته الشخصية على مصلحة الامة !!!

وائل عباس

11:48 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (17)

Thursday, 02 January 2014

قلشات على قضية أبله فاهيتا

قلشات على قضية أبله فاهيتا
 https://pbs.twimg.com/profile_banners/265416359/1370668882/web

عاجل : امن الدولة يهاجم مقر قناة ام بي سي ثري ويعتقل شون ذا شيب والخرفان والكلب وصاحب المزرعة !

It is expected any moment now that State Security will storm the head quarters of Nickelodeon and arrest Shawn The Sheep !

لا لا بطوط سليم هم دلوقت بيقفشوا في العرايس بس ... لسه الكارتون دورهم جاي !

عاجل : دنجل وعصابة القناع الأسود وعم دهب يقولون نعم للدستور !

كنت متوقعها من عم دهب ! راجل راسمالي جشع متعاون مع العسكر !

القبض على Wile E. Coyote وبحوزته متفجرات ! والمتهم يعترف : كنت ساستخدمها لاصطياد The Road Runner !

علاء الدين والمصباح السحري يغير اسمه الى علاء الدين الاسواني ويقول : الشرطة اتغيرت واتعلمت الدرس ويفوض السيسي !

ميكي وميني موقفهم مش واضح فيه اشاعات انهم في دبي وفي اشاعات بتقول انهم تحت الاقامة الجبرية

بوجي وطمطم يعلنون انهم باقون في وظيفتهم في اتحاد الاذاعة والتفزيون ويستعدون لاوبريت بعنوان : تسلم الايادي يا فلافيلو !

القبض على ويني ذا بو مختبئا بجوار خلية نحل في التجمع الخامس ! ومتحدث بإسم الداخلية : الخلية إخوانية نائمة !

الشرطة العسكرية تداهم مسرح العرايس بالعتبة وتتحفظ على أشرطة الليلة الكبيرة !

حبس الفيل دامبو 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اخفاؤه لعدد من الإخوان في ودانه !

العثور على مخبأ ضخم للأسلحة تحت فيلا - بقلظ - في المريوطية وماما نجوى تنفي وجودها في الفيلا وقت المداهمة !

زيادة حراسة وتأمين غرفة نوم السيسي خوفا من أي هجوم مباغت لمارد وشوشني وشلبي سلوفان !

11:58 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (77)

Saturday, 30 November 2013

Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences

10:49 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (21)

Tuesday, 26 November 2013

وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة

10:46 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (14)

Saturday, 23 November 2013

وائل عباس وخناقة عالهوا مع محامي مؤيد للسيسي - قناة الحرة

10:50 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (18)

Wednesday, 06 November 2013

برتقال عليه نجمة داود في أسواق الإسكندرية

10:52 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (7)

Monday, 04 November 2013

riding my motorized bicycle

11:01 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (3)

Sunday, 03 November 2013

وائل عباس - برنامج إسأل - إنتقام الشرطة

10:48 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (4)

Monday, 28 October 2013

مداخلتي على الحرة مع اللواء السابق عن باسم يوسف

10:53 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (6)

Sunday, 27 October 2013

باحبك يا سيسي ونفسي أحبك يا أم عمرو - الوعي المصري كوميدي

10:55 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (8)

Saturday, 26 October 2013

Soon on my blog

Soon on my blog : How Google and Youtube favors big media corporations over activists and covers up when they steal their material, effort and advertising money. #personal_experience
 

14:08 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (7)

كيفية تركيب موتور لدراجة هوائية - شرح وائل عباس

10:57 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (6)

Thursday, 24 October 2013

مداخلة وائل عباس - نقطة حوار BBC - فيديوهات العنف

09:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (13)

Sunday, 20 October 2013

باي باي توشكا

باي باي توشكا
وفاة توشكا بالأقمار الصناعية
 http://imageshack.us/a/img203/1092/b3n.gif
صورة لمنخفض توشكا في سنة 1987
طب حد أصلا فاكر توشكا ؟
مشروع مبارك الفشيخ في التسعينات ؟
دي صورة قبل المشروع
http://imageshack.us/a/img703/3899/42le.gif
دي صورة بحيرات توشكا بعد تنفيذ المشروع
1998
تكلف المشروع وقتها 60 مليار دولار من لحمنا الحي
رغم تحذير خبراء الجيولوجيا والبيئة
وكانت التوقعات ان ينتقل 20 مليون مصري للحباة في وادي توشكا
http://imageshack.us/a/img607/8521/g4bd.gif
توشكا 2001
http://imageshack.us/a/img819/5690/drq.gif
توشكا 2005
فقدت البحيرات 50% من المياه
وزادت ملوحتها
وبدأ هرم مبارك الوهمي في الإنهيار
http://imageshack.us/a/img405/9906/r4o.gif
توشكا 2012
http://imageshack.us/a/img819/93/jngp.jpg
توشكا 2013
بدون تعليق
-
ملحوظة حول تدوينة توشكا :
الصور اللي انا حاططها للبحيرات حاليا من وكالة ناسا
وهي أحدث من صور جوجل إيرث !
الصور على جوجل إيرث قديمة بلاش فذلكة

 

12:21 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (21)

Saturday, 19 October 2013

تسجيل نادر للسادات عن أحداث 15 مايو وكامب ديفيد

10:59 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (2)

Friday, 18 October 2013

الحقيقة حول أخونة وائل عباس

الحقيقة حول أخونة وائل عباس
 https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/311917_10150835570125220_161860275_n.jpg
بعد تفشي فيروس الزومبي بين جموع الشعب المصري
بعد انقلاب يونية 2013
ووصول العدوى الى النشطاء
بل حتى الى الاهل والجيران والاصدقاء
يبدو ان الفيروس يتسلل الى المخ ويسبب هلاوس سمعية وبصرية
فلمجرد انك ضد حكم العسكر لانهم لصوص ومجرمين وقتلة وجزارين
ولانك تحتج على قتل 5000 مواطن بدم بارد في بضعة ايام
واعتقال عشرات الالاف اخرين من بينهم عائلات كاملة باطفالها
تتهم بأنك إخواني او تأخونت

تعالوا نشوف كده تاريخي ومش هاحكيلكم طفولتي
بس هاستخدم بعض - وليس كل - امثلة موجودة ومنشورة على الانترنت
مقال منشور بتاريخ 24 يونية 2004
ماذا يحدث لو حكم الاخوان المتأسلمون مصر؟
 http://www.arabtimes.com/MIXED5/DOC61.html
مقال منشور بتاريخ 24 يوليو 2004
مصر 2020 سيناريو محتمل
 http://www.arabtimes.com/Mixed6/doc17.html
بتاريخ 28 فبراير 2005
تساؤلات حول الاخوان
 http://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc1.html

وتعالوا نقفز قفزة زمانية لمقالاتي أثناء فترة حكم مرسي
14 اغسطس 2012
جمهورية فايمار
http://elbadil.com/?p=59593
21 نوفمبر 2010
وقررت امريكا تفجير القمر
 http://www.albedaiah.com/node/7280
16 يناير 2013
حاسب من شرارة
 http://www.albedaiah.com/node/15916
14 ابريل 2013
زلة لسان فرويدية
http://www.albedaiah.com/node/29258

4 مايو 2013
نظرية الخروج من الطاسة
 http://www.albedaiah.com/node/32687

وكثير من الخبطات الصحفية التي تكشف محاولات أخونة المؤسسات
وفساد وإجرام الإخوان وإطلاقهم الرصاص على المتظاهرين
http://www.albedaiah.com/node/10477
http://www.albedaiah.com/node/30465
http://www.albedaiah.com/node/29607
http://www.albedaiah.com/node/41438
http://www.albedaiah.com/node/10627

وفيما يلي بعض الفيديوهات
رأي وائل عباس في حكم مرسي والإخوان - الجزيرة
 http://www.youtube.com/watch?v=ega1RD9Gmj8

وائل عباس يتحدث لقناة مترو عن انتهاكات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=kbo8Hy3LKYs

وائل عباس على قناة المحور - معارضة حكم الإخوان
 http://www.youtube.com/watch?v=kiPgk-XyP2Y

وائل عباس على راديو سوا - صلاحيات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=HHtFFBX1aT4

وائل عباس على سي ان ان - قرارات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=T04Mo9NrAcg

وائل عباس على قناة الحرة وبرلمان الاسلاميين
 http://www.youtube.com/watch?v=gCLXqMXXagQ

وائل عباس على الجزيرة مباشر يتهم الإخوان بالفاشية
والاشتراكيون الثوريون يدافعون عنهم
 http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2012/07/12/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html

وائل عباس للجزيرة انجليش : الاخوان قسموا صفوف الثورة
وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار
 http://www.youtube.com/watch?v=DuNVw7dGV4Y#t=36

تعالولي بضهركم بقى
اللي هاجم وانتقد الإخوان اكتر مني وقبل مني
قبل حكمهم وفي عز حكمهم
 يوريني نفسه

08:33 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (7)

Thursday, 10 October 2013

مش ها تصدق : وائل عباس في ليالي الحلمة :(

08:46 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (5)

Wednesday, 09 October 2013

وائل عباس على قناة الحرة 7 أكتوبر 2013

08:41 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (2)

Tuesday, 08 October 2013

حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي

حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
وبيان مرفق من كتائب الفرقان تتبني العملية

14:05 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (14)

Sunday, 29 September 2013

بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم

بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم
 http://imageshack.us/a/img853/8061/698x.jpg
حصلت الوعي المصري من الناشط كريم رضا على عدد من الوثائق التي نعتبرها خطيرة لانها تعبر عن توجه الدولة في المرحلة القادمة لقطع الأرزاق وتشريد عاملين وموظفين بسبب توجههم السياسي وإعادة اخطر ما حدث في عهد مبارك بل وأسوأ بمراحل
 http://imageshack.us/a/img27/1836/pyfw.jpg
هذه صور ضوئية لوثائق مرسلة بالفاكس من منطقة شرق طنطا الى العميد هشام ابو بكر مدير أمن شركة بتروتريد بناء على طلبه بعناويتن وارقام تليفونات الموظفين والعمال الاخوان بهذا الفرع بزعم عمل تحريات عنهم
وهذا يذكر بفصل ابن القيادي الاخواني سيد عسكر من عمله بسبب موقع ابيه في الاخوان في عهد مبارك
ويتهم العمال كلا من عمرو الشربيني مدير امن الشركة السابق وخيرية ابو الفمصان بالضلوع وراء هذه الحملة ويطالبون برحيلهما
وفيما يلي خطاب فصل ابن سيد عسكر للتذكرة
 http://imageshack.us/a/img35/9072/xze6.jpg

 

08:04 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (20)

Friday, 27 September 2013

المخلوقات الفضائية في زيارة للتجمع الخامس

11:04 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (3)

Tuesday, 24 September 2013

ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة

ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة
 http://imageshack.us/a/img855/7664/gcqi.jpg

السيد المحترم الاستاذ وائل عباس
                                 تحيه طيبه وبعد
شكرا جزيلا لاهتمام حضرتك

أنا واثق ان امامك الكثير من الموضوعات المثاره والملحة ولكن ما اشكو منه يتعلق بمسأله عاجله تخص حقوق اسره تحاول الحفاظ على طفلها الوحيد ضد اي اعتداء عليه . أنا مقيم مع في شيكاغو مع زوجتي الامريكيه ولنا طفل في السنه الاولى الابتدائيه . ابلغني بعض الاصدقاء ان هناك ائتلافا مواليا للحكم العسكري في القاهرة يستخدم صورة ابني على لوحات ضخمة مناهضة للارهاب في شوارع المدينة . يمكنك أن تتخيل مشاعر اسرة تعلم ان صورة طفلها الوحيد يتم استخدامها بهذه الطريقه دون إذن او معرفة ، ويقوم بها مجموعه سياسيه لادخل لنا بها علي الاطلاق . من المحتمل ان تكون الشركه المعلنه قد سرقت الصورة من فيسبوك ، حيث تم نشرها من قبل أصدقائي وأقاربي علي صفحاتهم الخاصة. أنا وزوجتي تشعر بالقهر والاذى والتعدي السافر علي خصوصيه ما نعتبره امرا عائليا صرفا وليس من حق اي مستهتر ان يتعدي علي هذه الخصوصيه .انا ادرك ان الثقافة الدارجة في مصر لا تعترف بالحقوق القانونية والأخلاقية والاساسيات البسيطه للحرمات الشخصيه ولكني اطمع في ان اجد وسيله صحيحة لازاله هذه الاعلانات التي تدعي محاربة الارهاب بينما تقوم بممارسة الارهاب علي اسره لا ناقه لها ولا جمل في امر يعلو فيه صوت البروباجندا فوق صوت العقل والضمير .

 اطمع في المساعده ولك جزيل الشكر... مرفق بالبريد كافة الصور المدعمة لكلامى
 حمدي عطيه

http://imageshack.us/a/img692/7321/u6cv.jpg
الاعلان في مكان آخر
 http://imageshack.us/a/img21/2898/kqqp.jpg
الإعلان في مكان ثالث
 http://imageshack.us/a/img855/4397/d8lo.jpg
الصورة الأصلية من حساب والد الطفل

08:07 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Thursday, 05 September 2013

ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية

ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية

فيديو حصري أرسله مجهول للوعي المصري
يصور إطلاق عناصر لما يسمى كتائب الفرقان لصواريخ ار بي جيه
على احدى سفن الحاويات في قناة السويس وذلك في وضح النهار
كما أرسل إلينا أيضا بيان خاص بالمجموعة

وكنا قد نشرنا هجومهم الاول الليلي في تدوينة سابقة
لكن توجد حالة تعتيم مريبة على الموضوع
ويبدو ان لا احد مهتم باذاعة الخبر
 
وبما ان الفيديو واضح هذه المرة
نتمنى ان نسمع تصريحا رسميا حول الامر

00:41 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (18)

Friday, 30 August 2013

وائل عباس في فيلم مقتل اللواء البطران

07:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Thursday, 29 August 2013

تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر


تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر مصر
برنامج إسأل
حول الإنقلاب العسكري ومرسي والإخوان ومؤيدي الإنقلاب

07:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (2)

Monday, 19 August 2013

وائل عباس على mbc masr مذبحة رابعة

08:00 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (8)

Friday, 16 August 2013

أبو عيطة وزير كذاب

وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس
 http://img843.imageshack.us/img843/8954/wily.gif
 حصريا على الوعي المصري
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة
عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب
وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما
 http://imageshack.us/a/img24/762/n4sd.jpg
تابع
 http://img843.imageshack.us/img843/8328/hi75.jpg
تابع
 http://imageshack.us/a/img29/7940/4jss.jpg

13:39 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Thursday, 15 August 2013

وائل عباس لـلحرة ثورة يناير رُكنت على الرف‎

17:24 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (3)

Wednesday, 14 August 2013

Wael Abbas on Rabaa situation on CNN

17:27 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

مداخلة وائل عباس على قناة LDC حول فض الإعتصام

17:26 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (3)

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