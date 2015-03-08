Sunday, 08 March 2015
الذي قال للرسول اتق الله يا محمد - وائل عباس
مقال مكتوب سنة 2005
رفض ابراهيم عيسى نشره في الدستور
كنتاقلب في كتب السنة والحديث بحثا عن حديث سمعته والحديث ورد به لفظة : اتقالله يا محمد ... فعجبت كل العجب من ذا اللذي يطلب من اتقى خلقه ان يتقي الله؟؟؟ حتى انني شككت في وجود الحديث من اساسه ولكن وياللعجب وجد في عهد رسولالله من يتجرأ ويقول له ذلك ثم يمنع الرسول خالد بن الوليد من قتله !!! وهذاالرجل هو اول الخوارج اللذين لا يعجبهم اسلام احد ويشككون في دينه حتى ولوكان رسول الله !!! وعجبت من خوارج اليوم اللذين هم احفاد خوارج الامس !!!
وانا اورد هذا الحديث لسببان اولهما ان مساءلة الحاكم او العالمليست محرمة وان كان هذا الرجل قد تجاوز لكن رسول الله تركه ولكن الصورة ستتضحاكثر في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسبب الثاني لبيان ان هناك منلن يرضون عن دينك حتى ولو كنت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم !!!
واليكم الحديث:
حدثنا قتيبة حدثنا عبدالواحد عن عمارة بنالقعقاع بن شبرمة حدثنا عبدالرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدرييقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بينأربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إماعلقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا منهؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأناأمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزارفقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللهقال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قاللا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسولا أشق بطونهم - البخاري 4004
وفي رواية مسلم:
حدثنا هناد بنالسري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عنأبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتهاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرفالوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمدقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمننيعلى أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل - مسلم 1762
وفيرواية احمد ابن حنبل:
حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبينعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى اللهعليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحدبني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثمأحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريشوالأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم قالفأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق قالفقال يا محمد اتق الله قال فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهلالأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليهوسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه - احمد
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وكانت وصية ابي بكرلعمر رضي الله عنهما عند وفاته ان قال له اتق الله يا عمر ... ابو بكر يوصيمن ؟؟؟ عمر بن الخطاب ؟؟؟ الفاروق !!! لم يقل انه واثق به وان عمر اعلى واتقىمن ان يوصى !!! او ان عمر قدم خدمات جليلة للاسلام ويكفي ما فعله ولا يحتاجوصاية !!!
عمر مين ؟؟؟ الفاروق !!! عمر بن الخطاب ... مش عمرو خالد !!!
ويحكى ايضا انه جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة ، ثم قال : " أيها الناس ! إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإنأسأت فقومونى " ، وقال رجل لعمر : " اتق الله يا عمر ! " فنبهه بعض الحاضرينبأنه لا يجوز أن يقول ذلك للخليفة ، لكن عمر الحاكم هو الذى يشجع الأمة علىمراقبته ، فقال : " لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها - وفي رواية اخرى : ألا، فلتقولوها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فيناان لم نسمعها !!!
الله
ما هذه الروعة
ما هذا التواضع !!!
ومن من ؟؟؟ سيدنا عمر !!! وليس داعية نص كم او شيخ هجر بلده واهله !!!
ويحكى ان خولة بنت ثعلبة خاطبت في ذات يوم عمر بن الخطاب –رضيالله عنه- عندما كان خارجاً من المسجد وكان معه الجارود العبدي، فسلم عليهاعمر فردت عليه، وقالت: " هيا يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميتأمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليهالبعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت"، فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنينأيتها المرأة، فقال عمر: دعها
السيدة خولة تذكر عمر بانه كان صغيراوكان يسمى عميرا وكان يرعى الغنم فلا يتهمها بالوقاحة او التطاول او الاجتراءعلى امير المؤمنين - اما من ينتقد عمرو خالد فيجب ان يسكت ولا يتجرأ على عمرو خالد !!! فهذا امر لا يهم فيمقابل ان عمرو خالد يهدي الناس كما يدعون !!! وفي المقابل لا ضير ان يخالف هوالله !!!
و حين حاول ابن الخطاب تحديد المهور، وقفت امرأة وذكّرتهبالآية الكريمة: (وإن آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئً) فأقتنع عمربرأيها وقال قولته الشهيرة : اخطأ عمر واصابت امراة !!!
ويحكى ان عميربن سعد كان عند عمر بن الخطاب جاءه من حمص اللتي عمله عليهاوكان في حالة يرثىلها فقال له عمر : بئس المسلمون خرجت من عندهم، فقال له عمير: اتق الله ياعمر فقد نهاك الله عن الغيبة، وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة.
ويحكىعن عمر بن عبد العزيز انه استدعى مهاجرًا أحد الوزراء، وقال: كن بجانبي، فإذارأيتَني ظلمت مسلمًا أو انتهكت عرضاً، أو شتمت مؤمناً، فخذ بتلابيب ثوبي وقل: اتق الله يا عمر. فكان وزيره مهاجر يهزه دائمًا، ويقول: اتق الله ياعمر.
و قال سفيان الثوري رحمه الله : " دخلت على أبي جعفر المنصوربمنىً - الحاكم هو الحاكم في كل العصور ، كبار العلماء ماتوا في السجن كأبيحنيفة ، الحاكم هو الحاكم - فقال لسفيان : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت له : اتقالله ، فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً ، قال : فطأطأ رأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً ، فاتقِ الله ، وأوصل إليهم حقوقهم ! قال : فطأطأرأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : حج عمر بن الخطاب رضيالله عنه فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ خليفة المسلمين حج ، قال لخادمه : كمأنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً ، وأرى هاهنا أموالاً لا تطيقها الجبال ".
وها هنا فعلا اموال لا تطيقها الجبال : القرضاوي يقبض مليون دولارمن امير دبي من اجل موقعه على الانترنت ... حلال عليه ... في هذا الزمن اللذيجاع فيه المسلمون وتعروا !!! يقبل العالم النقود من الحاكم !!! وما المقابل ... الله اعلم !!!
ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال : " إنكقد اكتفيت رجالاً ابتاعوا دنياك بدينهم فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ،فإنك مسؤول عما اجترحته ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فقال له سليمان:لقد سللت لسانك ، فقال له : هو لك لا عليك
وقال الأصمعي : " دخل عطاءبن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره ، وحواليه الأشراف منكل بطن ، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه بخلافته ، فلما نظر إليه قام إليه ،وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال له : يا أبا محمد ما حاجتك ؟فقال : يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله ، وحرم رسوله ، فتعاهدهبالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذاالمجلس ، وهم الذين فتحوا هذه البلاد ، واتق الله في أهل الثغور - الحدود - فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين ، فإنك وحدك المسؤول عنهم ، واتقوحدك مَن على بابك ، فلا تغفل عنهم ، ولا تغلق بابك دونهم ، فقال له : أفعلإن شاء الله ، ثم نهض ، وقام ، فقبض عليه عبد الملك ، فقال : يا أبا محمد إنكسألتنا حاجة لغيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتك ؟ قال : مالي إلى مخلوق حاجة ،ثم خرج ، فقال عبد الملك : هذا والله هو الشرف
فهذا حقنا على الحاكموالعالم
وحق الحاكم والعالم علينا
وهذا له وليس عليه
ولا خير فيناان لم نفعل ذلك
ولا خير في عالم مالم يسمعنا
ولا خير في عالم لا ينصححاكما في احوال الامة
وهناك مسلمون يتضورونجوعا
ولا يجدون الباءة
ولا يجدون عملا يفتح بيوتهم
لا خير في عالميبدي مصلحته الشخصية على مصلحة الامة !!!
وائل عباس
Thursday, 02 January 2014
قلشات على قضية أبله فاهيتا
قلشات على قضية أبله فاهيتا
عاجل : امن الدولة يهاجم مقر قناة ام بي سي ثري ويعتقل شون ذا شيب والخرفان والكلب وصاحب المزرعة !
It is expected any moment now that State Security will storm the head quarters of Nickelodeon and arrest Shawn The Sheep !
#egyptnow #farce
لا لا بطوط سليم هم دلوقت بيقفشوا في العرايس بس ... لسه الكارتون دورهم جاي !
#الخونة
عاجل : دنجل وعصابة القناع الأسود وعم دهب يقولون نعم للدستور !
كنت متوقعها من عم دهب ! راجل راسمالي جشع متعاون مع العسكر !
#كارتون_وخونة
القبض على Wile E. Coyote وبحوزته متفجرات ! والمتهم يعترف : كنت ساستخدمها لاصطياد The Road Runner !
علاء الدين والمصباح السحري يغير اسمه الى علاء الدين الاسواني ويقول : الشرطة اتغيرت واتعلمت الدرس ويفوض السيسي !
#ديرتي_ديزني
ميكي وميني موقفهم مش واضح فيه اشاعات انهم في دبي وفي اشاعات بتقول انهم تحت الاقامة الجبرية
#ميكي_غنيم
بوجي وطمطم يعلنون انهم باقون في وظيفتهم في اتحاد الاذاعة والتفزيون ويستعدون لاوبريت بعنوان : تسلم الايادي يا فلافيلو !
القبض على ويني ذا بو مختبئا بجوار خلية نحل في التجمع الخامس ! ومتحدث بإسم الداخلية : الخلية إخوانية نائمة !
الشرطة العسكرية تداهم مسرح العرايس بالعتبة وتتحفظ على أشرطة الليلة الكبيرة !
حبس الفيل دامبو 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اخفاؤه لعدد من الإخوان في ودانه !
العثور على مخبأ ضخم للأسلحة تحت فيلا - بقلظ - في المريوطية وماما نجوى تنفي وجودها في الفيلا وقت المداهمة !
زيادة حراسة وتأمين غرفة نوم السيسي خوفا من أي هجوم مباغت لمارد وشوشني وشلبي سلوفان !
Saturday, 30 November 2013
Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences
Tuesday, 26 November 2013
وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة
Saturday, 23 November 2013
وائل عباس وخناقة عالهوا مع محامي مؤيد للسيسي - قناة الحرة
Wednesday, 06 November 2013
برتقال عليه نجمة داود في أسواق الإسكندرية
Monday, 04 November 2013
riding my motorized bicycle
Sunday, 03 November 2013
وائل عباس - برنامج إسأل - إنتقام الشرطة
Monday, 28 October 2013
مداخلتي على الحرة مع اللواء السابق عن باسم يوسف
Sunday, 27 October 2013
باحبك يا سيسي ونفسي أحبك يا أم عمرو - الوعي المصري كوميدي
Saturday, 26 October 2013
Soon on my blog
Soon on my blog : How Google and Youtube favors big media corporations over activists and covers up when they steal their material, effort and advertising money. #personal_experience
كيفية تركيب موتور لدراجة هوائية - شرح وائل عباس
Thursday, 24 October 2013
مداخلة وائل عباس - نقطة حوار BBC - فيديوهات العنف
Sunday, 20 October 2013
باي باي توشكا
باي باي توشكا
وفاة توشكا بالأقمار الصناعية
صورة لمنخفض توشكا في سنة 1987
طب حد أصلا فاكر توشكا ؟
مشروع مبارك الفشيخ في التسعينات ؟
دي صورة قبل المشروع
دي صورة بحيرات توشكا بعد تنفيذ المشروع
1998
تكلف المشروع وقتها 60 مليار دولار من لحمنا الحي
رغم تحذير خبراء الجيولوجيا والبيئة
وكانت التوقعات ان ينتقل 20 مليون مصري للحباة في وادي توشكا
توشكا 2001
توشكا 2005
فقدت البحيرات 50% من المياه
وزادت ملوحتها
وبدأ هرم مبارك الوهمي في الإنهيار
توشكا 2012
توشكا 2013
بدون تعليق
-
ملحوظة حول تدوينة توشكا :
الصور اللي انا حاططها للبحيرات حاليا من وكالة ناسا
وهي أحدث من صور جوجل إيرث !
الصور على جوجل إيرث قديمة بلاش فذلكة
Saturday, 19 October 2013
تسجيل نادر للسادات عن أحداث 15 مايو وكامب ديفيد
Friday, 18 October 2013
الحقيقة حول أخونة وائل عباس
الحقيقة حول أخونة وائل عباس
بعد تفشي فيروس الزومبي بين جموع الشعب المصري
بعد انقلاب يونية 2013
ووصول العدوى الى النشطاء
بل حتى الى الاهل والجيران والاصدقاء
يبدو ان الفيروس يتسلل الى المخ ويسبب هلاوس سمعية وبصرية
فلمجرد انك ضد حكم العسكر لانهم لصوص ومجرمين وقتلة وجزارين
ولانك تحتج على قتل 5000 مواطن بدم بارد في بضعة ايام
واعتقال عشرات الالاف اخرين من بينهم عائلات كاملة باطفالها
تتهم بأنك إخواني او تأخونت
تعالوا نشوف كده تاريخي ومش هاحكيلكم طفولتي
بس هاستخدم بعض - وليس كل - امثلة موجودة ومنشورة على الانترنت
مقال منشور بتاريخ 24 يونية 2004
ماذا يحدث لو حكم الاخوان المتأسلمون مصر؟
http://www.arabtimes.com/MIXED5/DOC61.html
مقال منشور بتاريخ 24 يوليو 2004
مصر 2020 سيناريو محتمل
http://www.arabtimes.com/Mixed6/doc17.html
بتاريخ 28 فبراير 2005
تساؤلات حول الاخوان
http://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc1.html
وتعالوا نقفز قفزة زمانية لمقالاتي أثناء فترة حكم مرسي
14 اغسطس 2012
جمهورية فايمار
http://elbadil.com/?p=59593
21 نوفمبر 2010
وقررت امريكا تفجير القمر
http://www.albedaiah.com/node/7280
16 يناير 2013
حاسب من شرارة
http://www.albedaiah.com/node/15916
14 ابريل 2013
زلة لسان فرويدية
http://www.albedaiah.com/node/29258
4 مايو 2013
نظرية الخروج من الطاسة
http://www.albedaiah.com/node/32687
وكثير من الخبطات الصحفية التي تكشف محاولات أخونة المؤسسات
وفساد وإجرام الإخوان وإطلاقهم الرصاص على المتظاهرين
http://www.albedaiah.com/node/10477
http://www.albedaiah.com/node/30465
http://www.albedaiah.com/node/29607
http://www.albedaiah.com/node/41438
http://www.albedaiah.com/node/10627
وفيما يلي بعض الفيديوهات
رأي وائل عباس في حكم مرسي والإخوان - الجزيرة
http://www.youtube.com/watch?v=ega1RD9Gmj8
وائل عباس يتحدث لقناة مترو عن انتهاكات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=kbo8Hy3LKYs
وائل عباس على قناة المحور - معارضة حكم الإخوان
http://www.youtube.com/watch?v=kiPgk-XyP2Y
وائل عباس على راديو سوا - صلاحيات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=HHtFFBX1aT4
وائل عباس على سي ان ان - قرارات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=T04Mo9NrAcg
وائل عباس على قناة الحرة وبرلمان الاسلاميين
http://www.youtube.com/watch?v=gCLXqMXXagQ
وائل عباس على الجزيرة مباشر يتهم الإخوان بالفاشية
والاشتراكيون الثوريون يدافعون عنهم
http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2012/07/12/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html
وائل عباس للجزيرة انجليش : الاخوان قسموا صفوف الثورة
وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار
http://www.youtube.com/watch?v=DuNVw7dGV4Y#t=36
تعالولي بضهركم بقى
اللي هاجم وانتقد الإخوان اكتر مني وقبل مني
قبل حكمهم وفي عز حكمهم
يوريني نفسه
Thursday, 10 October 2013
مش ها تصدق : وائل عباس في ليالي الحلمة :(
Wednesday, 09 October 2013
وائل عباس على قناة الحرة 7 أكتوبر 2013
Tuesday, 08 October 2013
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
وبيان مرفق من كتائب الفرقان تتبني العملية
Sunday, 29 September 2013
بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم
بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم
حصلت الوعي المصري من الناشط كريم رضا على عدد من الوثائق التي نعتبرها خطيرة لانها تعبر عن توجه الدولة في المرحلة القادمة لقطع الأرزاق وتشريد عاملين وموظفين بسبب توجههم السياسي وإعادة اخطر ما حدث في عهد مبارك بل وأسوأ بمراحل
هذه صور ضوئية لوثائق مرسلة بالفاكس من منطقة شرق طنطا الى العميد هشام ابو بكر مدير أمن شركة بتروتريد بناء على طلبه بعناويتن وارقام تليفونات الموظفين والعمال الاخوان بهذا الفرع بزعم عمل تحريات عنهم
وهذا يذكر بفصل ابن القيادي الاخواني سيد عسكر من عمله بسبب موقع ابيه في الاخوان في عهد مبارك
ويتهم العمال كلا من عمرو الشربيني مدير امن الشركة السابق وخيرية ابو الفمصان بالضلوع وراء هذه الحملة ويطالبون برحيلهما
وفيما يلي خطاب فصل ابن سيد عسكر للتذكرة
Friday, 27 September 2013
المخلوقات الفضائية في زيارة للتجمع الخامس
Tuesday, 24 September 2013
ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة
ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة
أنا واثق ان امامك الكثير من الموضوعات المثاره والملحة ولكن ما اشكو منه يتعلق بمسأله عاجله تخص حقوق اسره تحاول الحفاظ على طفلها الوحيد ضد اي اعتداء عليه . أنا مقيم مع في شيكاغو مع زوجتي الامريكيه ولنا طفل في السنه الاولى الابتدائيه . ابلغني بعض الاصدقاء ان هناك ائتلافا مواليا للحكم العسكري في القاهرة يستخدم صورة ابني على لوحات ضخمة مناهضة للارهاب في شوارع المدينة . يمكنك أن تتخيل مشاعر اسرة تعلم ان صورة طفلها الوحيد يتم استخدامها بهذه الطريقه دون إذن او معرفة ، ويقوم بها مجموعه سياسيه لادخل لنا بها علي الاطلاق . من المحتمل ان تكون الشركه المعلنه قد سرقت الصورة من فيسبوك ، حيث تم نشرها من قبل أصدقائي وأقاربي علي صفحاتهم الخاصة. أنا وزوجتي تشعر بالقهر والاذى والتعدي السافر علي خصوصيه ما نعتبره امرا عائليا صرفا وليس من حق اي مستهتر ان يتعدي علي هذه الخصوصيه .انا ادرك ان الثقافة الدارجة في مصر لا تعترف بالحقوق القانونية والأخلاقية والاساسيات البسيطه للحرمات الشخصيه ولكني اطمع في ان اجد وسيله صحيحة لازاله هذه الاعلانات التي تدعي محاربة الارهاب بينما تقوم بممارسة الارهاب علي اسره لا ناقه لها ولا جمل في امر يعلو فيه صوت البروباجندا فوق صوت العقل والضمير .
الاعلان في مكان آخر
الإعلان في مكان ثالث
الصورة الأصلية من حساب والد الطفل
Thursday, 05 September 2013
ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية
ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية
فيديو حصري أرسله مجهول للوعي المصري
يصور إطلاق عناصر لما يسمى كتائب الفرقان لصواريخ ار بي جيه
على احدى سفن الحاويات في قناة السويس وذلك في وضح النهار
كما أرسل إلينا أيضا بيان خاص بالمجموعة
وكنا قد نشرنا هجومهم الاول الليلي في تدوينة سابقة
لكن توجد حالة تعتيم مريبة على الموضوع
ويبدو ان لا احد مهتم باذاعة الخبر
وبما ان الفيديو واضح هذه المرة
نتمنى ان نسمع تصريحا رسميا حول الامر
Friday, 30 August 2013
وائل عباس في فيلم مقتل اللواء البطران
Thursday, 29 August 2013
تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر
تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر مصر
برنامج إسأل
حول الإنقلاب العسكري ومرسي والإخوان ومؤيدي الإنقلاب
Monday, 19 August 2013
وائل عباس على mbc masr مذبحة رابعة
Friday, 16 August 2013
أبو عيطة وزير كذاب
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس
حصريا على الوعي المصري
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة
عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب
وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما
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