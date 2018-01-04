Leaked about Twitter

سرب لي مصدر داخل تويتر ان حسابي مازال يخضع للتحقيق بسبب حملة من الشكاوى المنظمة (يعتقد انها حكومية) ضد حسابي تطالب تويتر بعدم ارجاع الحساب للعمل! بعض الشكاوى تقول اني اسلامي وعلى علاقة بالاخوان او داعش :) واني معادي للسامية :) انا ؟