Saturday, 16 December 2017
الرأي الأول
دايما يقولك الراي والراي الاخر
لكن لما انت تطلع وتقول الراي الاخر يطلعلك بتوع الراي الاول يقرفوك..
يا جماعة ماهو انتم اللي انا باقول راي مخالف ليكم
ليه محسسني انكم بتقولوا حاجة جديدة خربيت الغبا
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دايما يقولك الراي والراي الاخر
لكن لما انت تطلع وتقول الراي الاخر يطلعلك بتوع الراي الاول يقرفوك..
يا جماعة ماهو انتم اللي انا باقول راي مخالف ليكم
ليه محسسني انكم بتقولوا حاجة جديدة خربيت الغبا
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