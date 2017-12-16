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Saturday, 16 December 2017

الرأي الأول

دايما يقولك الراي والراي الاخر
لكن لما انت تطلع وتقول الراي الاخر يطلعلك بتوع الراي الاول يقرفوك.. 
يا جماعة ماهو انتم اللي انا باقول راي مخالف ليكم
ليه محسسني انكم بتقولوا حاجة جديدة خربيت الغبا

09:23 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (0)

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