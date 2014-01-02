Thursday, 02 January 2014
قلشات على قضية أبله فاهيتا
قلشات على قضية أبله فاهيتا
عاجل : امن الدولة يهاجم مقر قناة ام بي سي ثري ويعتقل شون ذا شيب والخرفان والكلب وصاحب المزرعة !
It is expected any moment now that State Security will storm the head quarters of Nickelodeon and arrest Shawn The Sheep !
#egyptnow #farce
لا لا بطوط سليم هم دلوقت بيقفشوا في العرايس بس ... لسه الكارتون دورهم جاي !
#الخونة
عاجل : دنجل وعصابة القناع الأسود وعم دهب يقولون نعم للدستور !
كنت متوقعها من عم دهب ! راجل راسمالي جشع متعاون مع العسكر !
#كارتون_وخونة
القبض على Wile E. Coyote وبحوزته متفجرات ! والمتهم يعترف : كنت ساستخدمها لاصطياد The Road Runner !
علاء الدين والمصباح السحري يغير اسمه الى علاء الدين الاسواني ويقول : الشرطة اتغيرت واتعلمت الدرس ويفوض السيسي !
#ديرتي_ديزني
ميكي وميني موقفهم مش واضح فيه اشاعات انهم في دبي وفي اشاعات بتقول انهم تحت الاقامة الجبرية
#ميكي_غنيم
بوجي وطمطم يعلنون انهم باقون في وظيفتهم في اتحاد الاذاعة والتفزيون ويستعدون لاوبريت بعنوان : تسلم الايادي يا فلافيلو !
القبض على ويني ذا بو مختبئا بجوار خلية نحل في التجمع الخامس ! ومتحدث بإسم الداخلية : الخلية إخوانية نائمة !
الشرطة العسكرية تداهم مسرح العرايس بالعتبة وتتحفظ على أشرطة الليلة الكبيرة !
حبس الفيل دامبو 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اخفاؤه لعدد من الإخوان في ودانه !
العثور على مخبأ ضخم للأسلحة تحت فيلا - بقلظ - في المريوطية وماما نجوى تنفي وجودها في الفيلا وقت المداهمة !
زيادة حراسة وتأمين غرفة نوم السيسي خوفا من أي هجوم مباغت لمارد وشوشني وشلبي سلوفان !
Comments
مهزلة القرن محاكمة دمية
Posted by: محمد | Sunday, 05 January 2014
مهزلة المهازل
بتحاكم دمية
Posted by: محمد | Sunday, 05 January 2014
معلاء الأسواني كان مكرخن معاكم اشمعني دلوقتي بقي ابن متناكة؟ علي فكره اتوسطولك حبيبك عند عبرحيم علي نشر لك صورة مبينة بزازك وانت حاضن مزه فيراري تمانية سلندر متلينة هو بيحاولوا يوقع بينا علي اعتبار انك كلتها لوحدك ( المزة) يا ويكا
Posted by: الزبر المفترس | Sunday, 05 January 2014
http://alhayahalaan.net/akhbar-misr/9018.html
اسراء عبد الفتاح betetfite7
Posted by: The Savage Cock | Tuesday, 14 January 2014
خد عندك كمان دي
بعد التصويت الكاسح بنعم للمشير السيسي في صورة الدستور يجب ان نعترف جميعا ان الشعب الذي كان ينظر الي أحداث ٢٥ يناير علي أنها ثورة أيقن أنها عورة وكان البرادعي وما يسمي بالنشطاء هم سوئاتها واليك يا عم وائل هذا الرابط المبارك
http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=14012014&id=4e0135ca-5bb1-4fb6-947c-2163fce66002
Posted by: الزبر المفترس | Thursday, 16 January 2014
بص ياد يا عرص يابن الكلب انت
انت شتمت الى راحوا الاستفتاء
والى راحوا الاستفتاء دول فوق العشرين مليون
وحياة امك النجسة يابن النجسة
ما اشوفك فى الشارع صدفة
لاعرفك ازاى تشتم اسيادك
Posted by: المنفاخ | Friday, 17 January 2014
وائل سيبك من المنيكة ورد الخول احمد ماهر وواد شرموط تاني من معرصين ٦ ابريل بيلسنوا عليك وبيقولوا انك متابج يعني واخد الابيج من فريدم هاوس وشوية كلام دعارة عليك وائل خليك دكر ورد بتدوينه لان الدق فيك بلغ اشده حتي بلغ اللبن الذبي يعني ودانك ولا مؤاخذة
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2aXgE8fxJvg
Posted by: The Savage Cock | Monday, 20 January 2014
لايك لصفحتنا الكوميدية هتعجبك
https://www.facebook.com/Fol.3lyko.ya.m3lmeen
Posted by: bibo | Saturday, 25 January 2014
دون يا وائل كفاية سكات ٢٥ يناير طلعت ثورة كلوتات
Posted by: الزبر المفترس | Sunday, 26 January 2014
اوائل اتلحلح شويه وتدوينه مكن تبارك فيها للمشير بس بذمتك يا ويكا ولا اقولك بلاش ذمتك خليها بشرف أمك الغالية مين اول من منح المشير اللقب مش العبد لله المفترس
علشان تعرف بعد نظر أخوك وأنا ياما نصحتك تبعد عن سكة العيال المتناكة الي عملين نشطاء بس انت دايما بتنجر من بضانك . متهتهش زي البرادعي ابن الوسخة انا فائس الدور انت كنت راسم علبت اسماك بس لو انت كنت حويط كنت ثبت الواد دومة وحليت بقه بورقة بخمسين وخد ملفها واديهولها ورا جبلاية القرود... الملف يا ويكا عيب
ابقي مسي علي عم احمد طلع أصيل واعلن انه مش حينافس المشير و حينضم لفريقه فعايزك توجب معاه وعلي فكره سيبك من عم سامي متزعلوش هو مع السن بدئت تصرفاته تتغير فسبه علي رحته وخلي عينك عليه يحتاج حاجة اعتبره والدك
عايزك تحلق وتحط جاز وخليك من ايد المشير دي لايدو دي وانت عارف الي يلسن علمشير بدخل فيه بعنف انت عارفني كويس
Posted by: الزبر المفترس | Wednesday, 29 January 2014
جزاكم الله خيرا
عرب كول مدير موقع
Posted by: عرب كول | Wednesday, 05 February 2014
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
http://societyegy.blogspot.com/
Posted by: Hamaki | Tuesday, 18 February 2014
ههههههه والله حاجة مسخرة بجد
Posted by: عرباوى | Saturday, 01 March 2014
ههههههه والله حاجة مسخرة بجد
Posted by: Writing Service | Wednesday, 05 March 2014
الموضوع جاااااامد جدااااااا لكم مني اجمل تحيه
Posted by: مى | Tuesday, 11 March 2014
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Posted by: irene | Wednesday, 12 March 2014
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Posted by: irene | Wednesday, 12 March 2014
http://ntaatar.com/ts5/register.php?ref=85
Posted by: hazard | Friday, 14 March 2014
يستحق القراءة شكرا موضوع
Posted by: مشروبات, | Friday, 14 March 2014
مشكورين على المجهود الرائع ، لكم منى أجمل تحية
Posted by: منه | Saturday, 15 March 2014
مشكورين على الموضوع
Posted by: مدونه جمالك مهم | Tuesday, 18 March 2014
بارك الله فيك اخي الكريم و يجعله في ميزان حسناتك ...
Posted by: mahmoud mostafa | Thursday, 20 March 2014
بارك الله فيك اخي الكريم
Posted by: asma | Friday, 28 March 2014
موضوع شيق - شكرا لك
Posted by: Offerint | Friday, 28 March 2014
اوائل ... انت لسه شغال ولا شحنك فصل
Posted by: الزبر المفترس | Monday, 31 March 2014
thank you
مدير موقع اميال مول
Posted by: اميال مول | Friday, 11 April 2014
مساء العنكموش يا عم وائل
تعرف اني بدئت اقلق عليك تكون ممسوك في قضية مع العيال الوسخة بتوع سكس ابريل انما الواد الخول اللوطي علاء عبد الفتاح الشرموط الي بياخد في الحوء سجؤ ابن الشرموطة طلعوه وسارح ابن المتناكة بفلايات افقع تدوينه لو كنت حرا طليقا أما لو اتاخرت حسيب مشاغلي والدور عليك في الاقسام والمستشفيات والمجالس القومية المتخصصة
Posted by: الزبر المفترس | Monday, 14 April 2014
مساء الانوار والعافيه
جميل جدااااااااااااااااا
Posted by: وكالة كنوز ميديا | Monday, 14 April 2014
سمعنا اليوم بكل فخر بجهود امن الدوله التسجيل الصوتي مع وائل غنيم
وكأن امتلات الارض بالخونه وبائعي الوطن وحتما سيلقي كل خائن وعميل امريكا كل الاسي والجزاء
Posted by: وائل شومان | Tuesday, 15 April 2014
اوائل عبرحيم علي ناكك شامي وظرفك فيديو شخرمة طلعت انت فيه بتعرص للبلتاجي و بتكسكسلو عند الواد الخول المتناك الي اسمة وائل الي بيجوجل علي روحه وكان عاملك ممسحة جزم يعني لو حد عاوز يشتمه يصضرك تردحله يعني كان شكلك خره خرة
والي انت باين طلعت خرة وكنت ماشي في التراس الكسكسة للجميع
Posted by: الزبر المفترس | Tuesday, 15 April 2014
العاب فلاش اون لاين, العاب فلاش
Posted by: Flash Games | Thursday, 17 April 2014
http://arabicoflashgamez.blogspot.com
Posted by: Flash Games | Thursday, 17 April 2014
مشكور اخى على طرحك لهم
يعطيك العافية
Posted by: المواطن | Sunday, 20 April 2014
اوائل عيزين مستندات او تكذيب للخبر ده
بيقولك الواد العلق عبدالرحمن يوسف ابن القرضاوي موزة كان بينيك الواد علاء عبدالفتاح
معروف ان ابن القرضاوي نجس زي أبوه و الواد علاء معروف انه خول انما الخبر ده صحيح ولا عبرحيم علي بيهلفط
Posted by: الزبر المفترس | Thursday, 24 April 2014
مشكوور
مدير موقع صحيفة ناس الإلكترونية
Posted by: صحيفة ناس الإلكترونية | Saturday, 26 April 2014
والله حاجة فعلا عندما يعجز اللسان عن الرد
Posted by: hoda | Sunday, 27 April 2014
مشكور اخى الغالى على موضوعك
وفى انتظار المزيد من قلمك
Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
http://www.al3abcooking.com/profile/129/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8.html
Posted by: العاب | Wednesday, 30 April 2014
انت فشيخ يا وائل على فكره
Posted by: العاب بنات | Wednesday, 30 April 2014
مع ان المقالة و الضجة دى من فترة بس اول مرة اقرأها .. ايه الحلاوة دى :D
Posted by: تفحيط سيارات صور وفيديو | Thursday, 01 May 2014
شئ غريب جدا
Posted by: cnc ماكينات | Sunday, 04 May 2014
مشكوور
مدير موقع وي كير جيرماني
Posted by: وي كير جيرماني | Wednesday, 07 May 2014
كل ما يخص الحج والعمرة فى مصر
Posted by: الواحات للسياحة | Wednesday, 14 May 2014
موضوع جيد
Posted by: الحج طيران | Wednesday, 14 May 2014
موضوع ممتع
Posted by: الحج طيران | Wednesday, 14 May 2014
موضوع جيد
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
موضوع رائع
Posted by: الواحات للسياحه | Wednesday, 21 May 2014
اًوائل أتحرك بسرعة واعملك منظر وخد كميرتك وروح بارك للريس وحبايبه نفس السلفيين الي خدوك بالاحضان عند بيت مرسي حيخدوك بنفس الأحضان المرة دي كمان وحيهروك بوس ومتخفش البنت الشابة السمرة الي شبشبتك عند مقر حملة عم الفريق احمد كلمتها تعاملك بحنية وتسقيك شراب شعير خالي من الكحول انزل انت كدة واعمل الشويتين بتوعك عند مقر حملة الريس .. آه قبل منسي سيبك من حمدين طلع من الانتخابات يسب الدين وبيني وبينك يستأهل خلي عبناصر قصدي عبخاسر ينفعهب الي مدرتش طلع التالت برضه رغم ان مكنتش فيه غيره وغير المشير انما طلعت الأصوات الباطلة اكتر من الأصوات الي لمها الا البت أسماك محفوظ أخبارها ايه هي بره ولا مقفوشة في قضية هي رخره ليلتك فل يا سنجفة
Posted by: الزبر المفترس | Thursday, 29 May 2014
سيسقط حكم العسكر بإذن الله تعالى
Posted by: ilyasse | Sunday, 01 June 2014
اوائل ليلتك مش فايته اسمك في القضية ٢٥٠ حصر امن دوله و متهمينك بالتخابر وتلقي أموال مقابل معلومات استخباراتيه يعني انت واسماك والبردعي ودومه وحمزاوي في كلبش واحد وحتتشدوا علي المزبرة ووراك النجار الاختين الحلوين الحلوة علاء عبد الفتاح مع السيكوسيكو عبدالرحمن القرداوي الواد باسم طلع. ناصح شمع الفتله بدري بدري وخد لباسه في بقه وخلع انما انت شكلك متنظر عليك و سيتم قفشك من قبل الاجهزة الأمنية المعنية وحتقلع اللباس وتنباس يابن عباس
Posted by: الزبر المفترس | Tuesday, 03 June 2014
مشكور
أخبارية طريف مدير موقع
Posted by: أخبارية طريف | Monday, 16 June 2014
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Posted by: MOHAMED | Monday, 07 July 2014
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Posted by: موقع اخبارى | Tuesday, 22 July 2014
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Posted by: موقع اخبارى | Saturday, 26 July 2014
يا جماعة هوه الموضوع مش موضوع حكم عسكر او حكم مدنى الموضوع فى المعيشة اللى احنا عايشينها دى احنا شوية وهننهار والشعب هيتفرق كله
Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014
انتقل الي رحمة الله تعالي المدون والصحفي المغمور وائل عباس للفقيد الرحمة ولأسرته خالص العزاء
Posted by: الزبر المفترس | Friday, 01 August 2014
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Posted by: موقع اخبارى | Wednesday, 06 August 2014
« مَنْ أَصْبَحَ لَا يَهْتَمُّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يُنَادِی يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم»
رفه معبر أحيانا أنت يستطيع فتحت فقط ،الالناس أنت يستطيع ربحت الحکومة
Posted by: i dont know | Sunday, 10 August 2014
الواد وائل طلع لسه عايش وكلام مبارك حارق طيزه نيك و بيدافع عن علاء عبد الفتاح المشهور عنه الشذوذ الجنسي حقيقة وطلع يقول بمنتهي العلوقية ان ثورة ٣٠ يونيو انقلاب ماشي يا ويكا هي فعلا انقلاب للشراميطبتوع سكس ابريل وشوية الخولات الي زيك انت وعلاء عبد الفتاح وابن القرضاوي وبديع وكرخانة الاسلام السياسي والإرهابيين قلبتكم كلكم و رفعت رجليكم ونشرتكم علي قناة موزة يابن المقشرة
Posted by: الزبر المفترس | Thursday, 14 August 2014
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Posted by: egypt german | Wednesday, 20 August 2014
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Posted by: jhhjhj | Thursday, 11 September 2014
السلام عليكم
حرب التتار - ترافيان كلاسيك
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Posted by: Hussin | Friday, 12 September 2014
السلام عليكم
حرب التتار - ترافيان كلاسيك
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Posted by: Ahmed | Sunday, 14 September 2014
http://ntaatar.com/ts7/register.php?ref=283
Posted by: hggh | Saturday, 20 September 2014
http://ntaatar.com/ts7/register.php?ref=403
Posted by: hgghg | Saturday, 20 September 2014
الخول وائل عباس باع طيزه لتميم ابن موزة و تم زفافه يعني تميم عمل له زفة في قناة الجزيرة القطرية و هتف احمد منصور وهو يلفظ انفاسه الاخيرة رافعا حاجبيه الي السماء زاعقا وائل باع عرضهه فترد عليه خديجة بن قنة والطواشي القدوسي يا ولاد فيرد منصور علي طوله وعرضه فيرد الاثان ياولاد منصور يرخي حاجبيه ويقول بصوت رخيم وائل باع طيزه فيرد الطواشي القدوسي بسرعة ياولاد وينطلق صوت تميم بقروشي حغيظه فيهتف العاملون في قناه الجزيرة القطرية بصوت رجل واحد ياولاد
Posted by: الزبر المفترس | Saturday, 20 September 2014
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Posted by: dsjdh | Saturday, 20 September 2014
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Posted by: khairyayman | Tuesday, 23 September 2014
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Posted by: khairyayman | Tuesday, 23 September 2014
شكرا على الموضوع الجميل
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Posted by: naima | Monday, 06 October 2014
شكر على الموضوع الجميل
واتمنى زيارة حضراتكم لتشاهد اجمل صور برج ايفل 2015 وما حدث به فى 2015
Posted by: eiffel tower wallpaper | Thursday, 16 October 2014
قلشات جميله
Posted by: عمره المولد النبوى | Monday, 27 October 2014
thank you
مدير موقع مؤسسة التنظيف الدوليه
Posted by: شركة تنظيف | Tuesday, 28 October 2014
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Posted by: elgammal | Sunday, 09 November 2014
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Posted by: رنين عشرة سنين | Tuesday, 02 December 2014
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