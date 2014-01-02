قلشات على قضية أبله فاهيتا



عاجل : امن الدولة يهاجم مقر قناة ام بي سي ثري ويعتقل شون ذا شيب والخرفان والكلب وصاحب المزرعة !

It is expected any moment now that State Security will storm the head quarters of Nickelodeon and arrest Shawn The Sheep ! # egyptnow # farce

لا لا بطوط سليم هم دلوقت بيقفشوا في العرايس بس ... لسه الكارتون دورهم جاي ! # الخونة

عاجل : دنجل وعصابة القناع الأسود وعم دهب يقولون نعم للدستور !

كنت متوقعها من عم دهب ! راجل راسمالي جشع متعاون مع العسكر ! # كارتون_وخونة

القبض على Wile E. Coyote وبحوزته متفجرات ! والمتهم يعترف : كنت ساستخدمها لاصطياد The Road Runner !

علاء الدين والمصباح السحري يغير اسمه الى علاء الدين الاسواني ويقول : الشرطة اتغيرت واتعلمت الدرس ويفوض السيسي ! # ديرتي_ديزني

ميكي وميني موقفهم مش واضح فيه اشاعات انهم في دبي وفي اشاعات بتقول انهم تحت الاقامة الجبرية # ميكي_غنيم

بوجي وطمطم يعلنون انهم باقون في وظيفتهم في اتحاد الاذاعة والتفزيون ويستعدون لاوبريت بعنوان : تسلم الايادي يا فلافيلو !

القبض على ويني ذا بو مختبئا بجوار خلية نحل في التجمع الخامس ! ومتحدث بإسم الداخلية : الخلية إخوانية نائمة !

الشرطة العسكرية تداهم مسرح العرايس بالعتبة وتتحفظ على أشرطة الليلة الكبيرة !

حبس الفيل دامبو 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية اخفاؤه لعدد من الإخوان في ودانه !

العثور على مخبأ ضخم للأسلحة تحت فيلا - بقلظ - في المريوطية وماما نجوى تنفي وجودها في الفيلا وقت المداهمة !

زيادة حراسة وتأمين غرفة نوم السيسي خوفا من أي هجوم مباغت لمارد وشوشني وشلبي سلوفان !