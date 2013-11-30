Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences

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« وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة | HomePage | قلشات على قضية أبله فاهيتا »
Comments
مشكووووووووووووور
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علاج الحول للأطفال والكبار عمليات المياه البيضاء للأطفال مع زرع العدسات زوجية الرؤية للكبار
د. هشام سلامة
زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية (إدنبرة)، زميل جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الامريكية . إستشارى عيون جراحات الآطفال وحول الكبار،عضو الجمعية الآمريكية والآوربية للحول.متخصصون فى علاج حول الآطفال من سن يوم والكشف عليهم بدون مخدر وذلك عن طريق أحدث الآجهزة
التليفون: 0222599300, 01273211160, 01223320061
https://www.facebook.com/pages/Little-Eyes/254903517919297?ref=hl
Posted by: elbashaayman | Friday, 06 December 2013
محدش شاف الديب العفش السحراوي
فات فات وفطيزه اربع إشارات
Posted by: السندربس علاء رمضان | Monday, 09 December 2013
شكرا علي الموضوع الرائع
مدونة اضافات و دروس بلوجر
http://msstra.blogspot.com/
Posted by: mahmoud mostafa | Monday, 16 December 2013
موضوع رائع ومميز
http://www.engazz.com
Posted by: engazz | Tuesday, 17 December 2013
حبيبي وائل كل سنة وانت متهنجف ومزاجك عنب
انتشر فيديو علي موقع برهيم عيسي المفروض انه بينيك الخول وائل غنيم انما شوية عيال من أطفال الشوارع شبه بتوع سكس أبريل الي مسرحهم احمد ماهر مسكوا ورق وبيقولوا انه ورق امن دوله واتقلب النيك في غنيم بعبصه فيك
واليك هذا الرابط المبارك ولك حق الرد يا سنجفه
http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=30122013&id=d59e076f-857d-49b2-bc94-9c011fce563f
Posted by: الزبر المفترس | Tuesday, 31 December 2013
إيه ده يا عم وائل برنامج الصندوق الأسود فضح ميتين ابوكوم يعني الي مسمين نفسهم نشطاء طلعتوا شوية شراميط الخول احمد ماهر علي الفورش أسماء طلع كله داخل علي امن الدولة بيدور علي ملفه والبرادعي طلع بالدليل ابن مرة متقولش لاء وطالعين تقولو مبارك وسخ دانتوا طلعتوا انجس من كس الشرموطة بعد نيكه . لو طلعت زيهم حيبقي لنا مع بعض كلام تاني بس الخولات دي الشعب حيدور فيهم النيك أكيد
يا جدع اتفوا علي ٢٥ يناير اتفوا علي خالد سعيد اتفو علي سكس إبليس اتفوا علي البرادعي وأوسخ اتفو علي ميدان التحرير الي رمي علينا الزبالة دي
Posted by: الزبر المفترس | Wednesday, 01 January 2014
السلام عليكم أخي مدونتك جميلة أرجو أن تعجبك مدونتي
http://alaabkolenas.blogspot.com
Posted by: mohamed haridy | Thursday, 13 February 2014
مشكوووووووووووووووور
Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
مشكور
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
مشكور
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
مشكور
وي كير جيرماني مدير موقع
Posted by: وي كير جيرماني | Monday, 19 May 2014
مشكور
تبادل مدير موقع
Posted by: تبادل | Monday, 19 May 2014
thank you
مدير موقع
الرضا لنقل العفش
Posted by: الرضا لنقل العفش | Wednesday, 11 June 2014
مشكووووووووووووور
Posted by: العاب تنظيف | Saturday, 21 June 2014
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Posted by: MOHAMED | Monday, 07 July 2014
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Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014
مشكور
mysurprise مدير موقع
Posted by: mysurprise | Sunday, 10 August 2014
مشكور واتمنى زيارة موقع الصور وشاهدو ماذا فعلو فى برج ايفل
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Posted by: eiffel tower wallpaper | Thursday, 16 October 2014
thank u
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Posted by: شركة تنظيف الدوليه | Wednesday, 03 December 2014
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Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014
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Posted by: ماستر للتوريدات الطبية | Saturday, 07 February 2015
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