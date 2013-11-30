Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

رئيس التحرير

وائل عباس

إبحث في الوعي المصري

Google

إتصل بنا - Contact us

إبعتولنا على
contact us at
wa2el_3abbas@yahoo.com
www.misrdigital.com

ضع وصلة للوعي المصري في موقعك

Newsletter

« وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة | HomePage | قلشات على قضية أبله فاهيتا »

Saturday, 30 November 2013

Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences

10:49 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (21)

Comments

مشكووووووووووووور
______________________________________________________

علاج الحول للأطفال والكبار عمليات المياه البيضاء للأطفال مع زرع العدسات زوجية الرؤية للكبار
د. هشام سلامة
زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية (إدنبرة)، زميل جامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الامريكية . إستشارى عيون جراحات الآطفال وحول الكبار،عضو الجمعية الآمريكية والآوربية للحول.متخصصون فى علاج حول الآطفال من سن يوم والكشف عليهم بدون مخدر وذلك عن طريق أحدث الآجهزة
التليفون: 0222599300, 01273211160, 01223320061

https://www.facebook.com/pages/Little-Eyes/254903517919297?ref=hl

Posted by: elbashaayman | Friday, 06 December 2013

محدش شاف الديب العفش السحراوي
فات فات وفطيزه اربع إشارات

Posted by: السندربس علاء رمضان | Monday, 09 December 2013

شكرا علي الموضوع الرائع
مدونة اضافات و دروس بلوجر
http://msstra.blogspot.com/

Posted by: mahmoud mostafa | Monday, 16 December 2013

موضوع رائع ومميز
http://www.engazz.com

Posted by: engazz | Tuesday, 17 December 2013

حبيبي وائل كل سنة وانت متهنجف ومزاجك عنب
انتشر فيديو علي موقع برهيم عيسي المفروض انه بينيك الخول وائل غنيم انما شوية عيال من أطفال الشوارع شبه بتوع سكس أبريل الي مسرحهم احمد ماهر مسكوا ورق وبيقولوا انه ورق امن دوله واتقلب النيك في غنيم بعبصه فيك
واليك هذا الرابط المبارك ولك حق الرد يا سنجفه
http://dostorasly.com/news/view.aspx?cdate=30122013&id=d59e076f-857d-49b2-bc94-9c011fce563f

Posted by: الزبر المفترس | Tuesday, 31 December 2013

إيه ده يا عم وائل برنامج الصندوق الأسود فضح ميتين ابوكوم يعني الي مسمين نفسهم نشطاء طلعتوا شوية شراميط الخول احمد ماهر علي الفورش أسماء طلع كله داخل علي امن الدولة بيدور علي ملفه والبرادعي طلع بالدليل ابن مرة متقولش لاء وطالعين تقولو مبارك وسخ دانتوا طلعتوا انجس من كس الشرموطة بعد نيكه . لو طلعت زيهم حيبقي لنا مع بعض كلام تاني بس الخولات دي الشعب حيدور فيهم النيك أكيد
يا جدع اتفوا علي ٢٥ يناير اتفوا علي خالد سعيد اتفو علي سكس إبليس اتفوا علي البرادعي وأوسخ اتفو علي ميدان التحرير الي رمي علينا الزبالة دي

Posted by: الزبر المفترس | Wednesday, 01 January 2014

السلام عليكم أخي مدونتك جميلة أرجو أن تعجبك مدونتي

http://alaabkolenas.blogspot.com

Posted by: mohamed haridy | Thursday, 13 February 2014

مشكوووووووووووووووور

Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

مشكور

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

مشكور

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

مشكور
وي كير جيرماني مدير موقع

Posted by: وي كير جيرماني | Monday, 19 May 2014

مشكور
تبادل مدير موقع

Posted by: تبادل | Monday, 19 May 2014

thank you

مدير موقع
الرضا لنقل العفش

Posted by: الرضا لنقل العفش | Wednesday, 11 June 2014

مشكووووووووووووور

Posted by: العاب تنظيف | Saturday, 21 June 2014

مدونة world online

اخر الاخبار , تكنولوجيا , وظائف خالية , تصميمات ازياء وعالم الموضة ’ تنمية بشرية , حل مشكلات عاطفية , والاسرة والمجتمع

http://kotob-onlin.blogspot.com/

Posted by: MOHAMED | Monday, 07 July 2014

شاهد وحمل اجمل صور 2014 جميع انواع الصور

Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014

مشكور
mysurprise مدير موقع

Posted by: mysurprise | Sunday, 10 August 2014

مشكور واتمنى زيارة موقع الصور وشاهدو ماذا فعلو فى برج ايفل
http://www.go7a.info/?p=269

Posted by: eiffel tower wallpaper | Thursday, 16 October 2014

thank u

شركه تنظيف

Posted by: شركة تنظيف الدوليه | Wednesday, 03 December 2014

تسوق جميع منتجاتنا عبر هذا الرابط
www.mastermasr.com

Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014

جهاز باور فيد لعلاج الضعف الجنسي وتطويل وتضخيم القضيب

Posted by: ماستر للتوريدات الطبية | Saturday, 07 February 2015

The comments are closed.

 