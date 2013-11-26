وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة

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« وائل عباس وخناقة عالهوا مع محامي مؤيد للسيسي - قناة الحرة | HomePage | Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences »
Comments
قلبت دلوقتي مع الاخوان الي بعتهم يا تري سيادك ادوك الإشارة ولا السيسي كل عليك الاؤبيج. قبضت كام تمن سكوتك عن البلتاجي الي جمايله عليك أيام ما امن الدولة كانت بتديك علي قفاك قدام الناس في المطار وخدوا الابتوب بتاعك وقعدت تعيط زي النسوان انما الدكتور البلتاجي الله يفك سجنه خدك وطلعك وخلي الظابط يعتذرلك وللتاريخ نقول الدكتور البلتاجي هو من اخذ وائل عباس الي ميدان التحرير يوم ٢٥ يناير وطلب من اثنين من شباب الاخوان حمايته و مساعدته لتغطية الأحداث و امسح يا وائل
Posted by: السندربس علاء رمضان | Monday, 09 December 2013
مدونة راعة وكتابات مميزة
Posted by: nora.samaha | Wednesday, 11 December 2013
thank you
مدير موقع بي اس آي جيرماني
Posted by: وى كير | Thursday, 13 March 2014
صبرا إخواننا في مصر فالنصر قادم
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تحياتي
Posted by: ziko | Saturday, 22 March 2014
يسلموووو
عاشت الايادي
Posted by: samurai | Friday, 04 April 2014
تسلم ايدك يا غالى
Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
مشكور
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
شكرا على الخبر
Posted by: جمال | Friday, 04 July 2014
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Posted by: MOHAMED | Monday, 07 July 2014
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Posted by: اماني | Monday, 21 July 2014
هوة كل واحد كتبلة كلمتين هيطلع على الهواء ويقول الاوضاع فى مصر
اتقو الله بقى
Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014
thank you
مدير موقع مؤسسة التنظيف الدوليه
Posted by: شركة تنظيف | Monday, 13 October 2014
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Posted by: dloll44 | Saturday, 18 October 2014
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Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014
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