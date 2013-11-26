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وائل عباس

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« وائل عباس وخناقة عالهوا مع محامي مؤيد للسيسي - قناة الحرة | HomePage | Wael Abbas on Inside Story - Jail sentences »

Tuesday, 26 November 2013

وائل عباس على راديو سوا : إنقلاب وليس ثورة

10:46 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (14)

Comments

قلبت دلوقتي مع الاخوان الي بعتهم يا تري سيادك ادوك الإشارة ولا السيسي كل عليك الاؤبيج. قبضت كام تمن سكوتك عن البلتاجي الي جمايله عليك أيام ما امن الدولة كانت بتديك علي قفاك قدام الناس في المطار وخدوا الابتوب بتاعك وقعدت تعيط زي النسوان انما الدكتور البلتاجي الله يفك سجنه خدك وطلعك وخلي الظابط يعتذرلك وللتاريخ نقول الدكتور البلتاجي هو من اخذ وائل عباس الي ميدان التحرير يوم ٢٥ يناير وطلب من اثنين من شباب الاخوان حمايته و مساعدته لتغطية الأحداث و امسح يا وائل

Posted by: السندربس علاء رمضان | Monday, 09 December 2013

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Posted by: nora.samaha | Wednesday, 11 December 2013

thank you

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Posted by: وى كير | Thursday, 13 March 2014

صبرا إخواننا في مصر فالنصر قادم

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تحياتي

Posted by: ziko | Saturday, 22 March 2014

يسلموووو

عاشت الايادي

Posted by: samurai | Friday, 04 April 2014

تسلم ايدك يا غالى

Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

مشكور

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

شكرا على الخبر

Posted by: جمال | Friday, 04 July 2014

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Posted by: MOHAMED | Monday, 07 July 2014

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Posted by: اماني | Monday, 21 July 2014

هوة كل واحد كتبلة كلمتين هيطلع على الهواء ويقول الاوضاع فى مصر
اتقو الله بقى

Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014

thank you

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Posted by: شركة تنظيف | Monday, 13 October 2014

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