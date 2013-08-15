وائل عباس لـلحرة ثورة يناير رُكنت على الرف‎

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« Wael Abbas on Rabaa situation on CNN | HomePage | أبو عيطة وزير كذاب »
Comments
متي يتحرك ضميرك يا أخ وائل متي تطهر نفسك وتشرئب روحك الي الحق الذي تدعي انك من المدافعين عنه. أولم توقظ ضميرك صيحات المستضعفين الذين خرجوا للدفاع عن شرعية كنت انت جزء منها ومساهم فيها ؟ الم يتحرك ضميرك لزخات الرصاص ورنين السوط علي لحوم الأبرياء السلميين؟ الم يرق قلبك لصراخ يتيم وعويل زوجة مكلومة وصراخ ام قتل ابنها وسالت دماء إخوانك انهارا وتجاوز عدد من سبقك الي دار إليجبقاء الأربعين ألفا . متي ترعوي يا رجل وتكف عن سفاسف القول ولغط الفكر المسموم لقد وضع مرشدك في الحديد وانت لازلت كعهدك مترددا خائفا محوقلا بعبارات لا معني لها أخوك الدكتور محمد البلتاجي بحق الدم والعيش والثورة يناديك ان تقول الحقيقة ولا تخشي في الله لومة لائم واضع اليوم طائرك في عنقك وانت امام الله وقرائك ومريديهك وضميرك المتغافي ليصحوا ويعود لأمانة الكلمة واستقامة الطريق
فليرعوي الكلب حتي تصدر الغنم
Posted by: السندربس علاء رمضان | Wednesday, 21 August 2013
ممكن حد يقولى مين الراجل ده فى الدولة
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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