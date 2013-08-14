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وائل عباس

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« مداخلة وائل عباس على قناة LDC حول فض الإعتصام | HomePage | وائل عباس لـلحرة ثورة يناير رُكنت على الرف‎ »

Wednesday, 14 August 2013

Wael Abbas on Rabaa situation on CNN

17:27 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Comments

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

موضوع مميز .. شكرا لك

Posted by: لعبة صب واي | Monday, 15 September 2014

انا اول مرة اشوف مكالمة وائل عباس اللي ع السي ان ان دي !!

Posted by: العاب بن تن | Friday, 21 November 2014

بس قال كلام كويس

Posted by: لعبة صب واي | Wednesday, 26 November 2014

مووووووضوع رائع

Posted by: 250 | Friday, 06 February 2015

جميل جدا طول عمرك جامد يا وائل

Posted by: 250 | Saturday, 28 February 2015

جميلة اوي مشكور

Posted by: لعبة ماريو | Saturday, 28 February 2015

مشكوووووووور

Posted by: لعبة من سيربح المليون | Saturday, 28 February 2015

شكرا لك على المقال الرائع

Posted by: لعبة صب واى | Monday, 18 May 2015

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