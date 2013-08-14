Wael Abbas on Rabaa situation on CNN

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« مداخلة وائل عباس على قناة LDC حول فض الإعتصام | HomePage | وائل عباس لـلحرة ثورة يناير رُكنت على الرف »
Comments
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
موضوع مميز .. شكرا لك
Posted by: لعبة صب واي | Monday, 15 September 2014
انا اول مرة اشوف مكالمة وائل عباس اللي ع السي ان ان دي !!
Posted by: العاب بن تن | Friday, 21 November 2014
بس قال كلام كويس
Posted by: لعبة صب واي | Wednesday, 26 November 2014
مووووووضوع رائع
Posted by: 250 | Friday, 06 February 2015
جميل جدا طول عمرك جامد يا وائل
Posted by: 250 | Saturday, 28 February 2015
جميلة اوي مشكور
Posted by: لعبة ماريو | Saturday, 28 February 2015
مشكوووووووور
Posted by: لعبة من سيربح المليون | Saturday, 28 February 2015
شكرا لك على المقال الرائع
Posted by: لعبة صب واى | Monday, 18 May 2015
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