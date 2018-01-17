Wednesday, 17 January 2018
قائمة العرب الأكثر تأثيرا
اصطباحة حلوة
وفقا لمعهد جلوبال انفلونس السويسري للأبحاث
العبد لله في قائمة ال 100 الأكثر تأثيرا في الرأي العام العربي في 2017
ترتيبي هو 49
ووفقا للمركز السويسري، فإن الهدف من القائمة هو "اكتشاف من يقوم بتشكيل الأفكار في المجتمعات، ويحدد المسارات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات".
ويعتمد المركز في اختياره للقائمة على تطبيقات وبرمجيات حديثة، تساهم في قياس مدى تأثير الشخصيات على المجتمعات العربية.
وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها المعهد قائمة بالشخصيات العربية الأكثر تأثيرا بجانب القائمة العالمية
وبدأ إصدار قوائم قادة الرأي الأكثر تأثيرا منذ 2012، بالتعاون مع علماء من معهد ماساتشوستس المرموق للتقنية في الولايات المتحدة (MIT)، وبالشراكة مع موقع World Post الإخباري الأميركي، وتستبعد القوائم المسؤولين والحكام وتركز على من لا يملكون فرض آرائهم عبر سلطتهم، وقد أعدّتها مؤسسة غوتليب دويتلر للأبحاث (GDI)، وهي أقدم مركز أبحاث مستقل في سويسرا.
تحتوي القائمة ايضا: بلال فضل، القرضاوي، Bassem Youssef، اسعد طه، Khaled Ali، Khaled Fahmy، منى الطحاوي، البرادعي، علاء عبد الفتاح، Hossam Bahgat، Lina Ben Mhenni، Ramy Raoof،
لينك 1
http://staging.globalinfluence.world/en/arabic-2018/
لينك 2
http://www.globalinfluence.world/en/leader/weal-abbas/
لينك 3
https://arabi21.com/story/1064517/%D9%87%D8%A4%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%80112-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1
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