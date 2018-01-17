قائمة العرب الأكثر تأثيرا

اصطباحة حلوة

وفقا لمعهد جلوبال انفلونس السويسري للأبحاث

العبد لله في قائمة ال 100 الأكثر تأثيرا في الرأي العام العربي في 2017

ترتيبي هو 49

ووفقا للمركز السويسري، فإن الهدف من القائمة هو "اكتشاف من يقوم بتشكيل الأفكار في المجتمعات، ويحدد المسارات السياسية والاقتصادية وغيرها من المجالات".

ويعتمد المركز في اختياره للقائمة على تطبيقات وبرمجيات حديثة، تساهم في قياس مدى تأثير الشخصيات على المجتمعات العربية.

وهذه هي المرة الثانية التي يصدر فيها المعهد قائمة بالشخصيات العربية الأكثر تأثيرا بجانب القائمة العالمية

وبدأ إصدار قوائم قادة الرأي الأكثر تأثيرا منذ 2012، بالتعاون مع علماء من معهد ماساتشوستس المرموق للتقنية في الولايات المتحدة (MIT)، وبالشراكة مع موقع World Post الإخباري الأميركي، وتستبعد القوائم المسؤولين والحكام وتركز على من لا يملكون فرض آرائهم عبر سلطتهم، وقد أعدّتها مؤسسة غوتليب دويتلر للأبحاث (GDI)، وهي أقدم مركز أبحاث مستقل في سويسرا.