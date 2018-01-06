Saturday, 06 January 2018
من صندوق الذكريات :
من صندوق الذكريات :
المحضر رقم 415 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (قضية اعتصام نادي القضاة) :
المتهم : وائل عباس (هارب)
التهم :
- التحريض على تجمهر (أكثر من 5 اشخاص) بغرض التأثير على السلطة العامة في أداء عملها
- أهانة رئيس الجمهورية والهيئات النظامية بالدولة مستخدما طرق العلانية في ذلك (الصياح – والهتاف – والكتابة)
- بث دعايات مثيرة واشاعات مغرضة بما كان من شأنه تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة
- تعطيل المواصلات عمداً
- التعدي بالسب على رجال الضبط أثناء وبسبب أداء وظيفتهم العامة
- احراز منشورات معدة للتوزيع وحيازة وسيلة من وسائل الطباعة (اسبراي)
- القيام بإعمال شغب وتدمير واتلاف بعض الممتلكات العامة وتعطيل حركة المرور
- إشغال طريق دون تصريح من السلطات المختصة
- التحريض على تنظيم المظاهرات، وتوزيع المنشورات، والقيام باعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور
كل ده علشان صورت فض اعتصام نادي القضاة
Comments
حمدلله علسلامة يا ويكا. فينك ياض من زمان. ايه الي خلاك تفتح الكرخانة اقصد المدونة تاني. هم الي مسرحينك بيحضروا لهوجة جديدة ولا ايه.بس شاكلك مستحمي ومتابج وايه ياض الهدوم الحلوة دي بالدولار ولا بالقطري ولا تلقاك يا خبيث نايم تحت باط اودوغان
Posted by: الزبر المفترس | Monday, 08 January 2018
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