من صندوق الذكريات :



المحضر رقم 415 لسنة 2006 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا (قضية اعتصام نادي القضاة) :

المتهم : وائل عباس (هارب)

التهم :

- التحريض على تجمهر (أكثر من 5 اشخاص) بغرض التأثير على السلطة العامة في أداء عملها

- أهانة رئيس الجمهورية والهيئات النظامية بالدولة مستخدما طرق العلانية في ذلك (الصياح – والهتاف – والكتابة)

- بث دعايات مثيرة واشاعات مغرضة بما كان من شأنه تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة

- تعطيل المواصلات عمداً

- التعدي بالسب على رجال الضبط أثناء وبسبب أداء وظيفتهم العامة

- احراز منشورات معدة للتوزيع وحيازة وسيلة من وسائل الطباعة (اسبراي)

- القيام بإعمال شغب وتدمير واتلاف بعض الممتلكات العامة وتعطيل حركة المرور

- إشغال طريق دون تصريح من السلطات المختصة

- التحريض على تنظيم المظاهرات، وتوزيع المنشورات، والقيام باعمال شغب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرور