الذي قال للرسول اتق الله يا محمد - وائل عباس

مقال مكتوب سنة 2005

رفض ابراهيم عيسى نشره في الدستور

كنتاقلب في كتب السنة والحديث بحثا عن حديث سمعته والحديث ورد به لفظة : اتقالله يا محمد ... فعجبت كل العجب من ذا اللذي يطلب من اتقى خلقه ان يتقي الله؟؟؟ حتى انني شككت في وجود الحديث من اساسه ولكن وياللعجب وجد في عهد رسولالله من يتجرأ ويقول له ذلك ثم يمنع الرسول خالد بن الوليد من قتله !!! وهذاالرجل هو اول الخوارج اللذين لا يعجبهم اسلام احد ويشككون في دينه حتى ولوكان رسول الله !!! وعجبت من خوارج اليوم اللذين هم احفاد خوارج الامس !!!



وانا اورد هذا الحديث لسببان اولهما ان مساءلة الحاكم او العالمليست محرمة وان كان هذا الرجل قد تجاوز لكن رسول الله تركه ولكن الصورة ستتضحاكثر في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه والسبب الثاني لبيان ان هناك منلن يرضون عن دينك حتى ولو كنت انت رسول الله صلى الله عليه وسلم !!!



واليكم الحديث:

حدثنا قتيبة حدثنا عبدالواحد عن عمارة بنالقعقاع بن شبرمة حدثنا عبدالرحمن بن أبي نعم قال سمعت أبا سعيد الخدرييقول بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابها قال فقسمها بينأربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إماعلقمة وإما عامر بن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا منهؤلاء قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأناأمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائرالعينين مشرف الوجنتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزارفقال يا رسول الله اتق الله قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي اللهقال ثم ولى الرجل قال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قاللا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسولا أشق بطونهم - البخاري 4004



وفي رواية مسلم:

حدثنا هناد بنالسري حدثنا أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عنأبي سعيد الخدري قال بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن بذهبة في تربتهاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أربعة نفر الأقرع بن حابس الحنظلي وعيينة بن بدر الفزاري وعلقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وزيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريش فقالوا أتعطي صناديد نجد وتدعنا فقال رسول الله صلى اللهعليه وسلم إني إنما فعلت ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية مشرفالوجنتين غائر العينين ناتئ الجبين محلوق الرأس فقال اتق الله يا محمدقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمننيعلى أهل الأرض ولا تأمنوني قال ثم أدبر الرجل - مسلم 1762



وفيرواية احمد ابن حنبل:

حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبينعم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى اللهعليه وسلم بذهيبة في تربتها فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحدبني مجاشع وبين عيينة بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثمأحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان قال فغضبت قريشوالأنصار فقالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا قال إنما أتألفهم قالفأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق قالفقال يا محمد اتق الله قال فمن يطع الله إذا عصيته أيأمنني على أهلالأرض ولا تأمنوني قال فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليهوسلم أراه خالد بن الوليد فمنعه - احمد

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وكانت وصية ابي بكرلعمر رضي الله عنهما عند وفاته ان قال له اتق الله يا عمر ... ابو بكر يوصيمن ؟؟؟ عمر بن الخطاب ؟؟؟ الفاروق !!! لم يقل انه واثق به وان عمر اعلى واتقىمن ان يوصى !!! او ان عمر قدم خدمات جليلة للاسلام ويكفي ما فعله ولا يحتاجوصاية !!!



عمر مين ؟؟؟ الفاروق !!! عمر بن الخطاب ... مش عمرو خالد !!!



ويحكى ايضا انه جلس على المنبر وبايعه الناس بيعة عامة ، ثم قال : " أيها الناس ! إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن أحسنت فأعينونى ، وإنأسأت فقومونى " ، وقال رجل لعمر : " اتق الله يا عمر ! " فنبهه بعض الحاضرينبأنه لا يجوز أن يقول ذلك للخليفة ، لكن عمر الحاكم هو الذى يشجع الأمة علىمراقبته ، فقال : " لا خير فيكم إن لم تقولوها ، ولا خير فينا إن لم نسمعها - وفي رواية اخرى : ألا، فلتقولوها. لا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فيناان لم نسمعها !!!



الله

ما هذه الروعة

ما هذا التواضع !!!

ومن من ؟؟؟ سيدنا عمر !!! وليس داعية نص كم او شيخ هجر بلده واهله !!!



ويحكى ان خولة بنت ثعلبة خاطبت في ذات يوم عمر بن الخطاب –رضيالله عنه- عندما كان خارجاً من المسجد وكان معه الجارود العبدي، فسلم عليهاعمر فردت عليه، وقالت: " هيا يا عمر، عهدتك وأنت تسمى عميراً في سوق عكاظترعى الضأن بعصاك، فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر، ثم لم تذهب الأيام حتى سميتأمير المؤمنين، فاتق الله في الرعية، واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليهالبعيد، ومن خاف الموت خشي الفوت"، فقال الجارود: قد أكثرت على أمير المؤمنينأيتها المرأة، فقال عمر: دعها



السيدة خولة تذكر عمر بانه كان صغيراوكان يسمى عميرا وكان يرعى الغنم فلا يتهمها بالوقاحة او التطاول او الاجتراءعلى امير المؤمنين - اما من ينتقد عمرو خالد فيجب ان يسكت ولا يتجرأ على عمرو خالد !!! فهذا امر لا يهم فيمقابل ان عمرو خالد يهدي الناس كما يدعون !!! وفي المقابل لا ضير ان يخالف هوالله !!!



و حين حاول ابن الخطاب تحديد المهور، وقفت امرأة وذكّرتهبالآية الكريمة: (وإن آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئً) فأقتنع عمربرأيها وقال قولته الشهيرة : اخطأ عمر واصابت امراة !!!



ويحكى ان عميربن سعد كان عند عمر بن الخطاب جاءه من حمص اللتي عمله عليهاوكان في حالة يرثىلها فقال له عمر : بئس المسلمون خرجت من عندهم، فقال له عمير‏:‏ اتق الله ياعمر فقد نهاك الله عن الغيبة، وقد رأيتهم يصلون صلاة الغداة‏.



ويحكىعن عمر بن عبد العزيز انه استدعى مهاجرًا أحد الوزراء، وقال: كن بجانبي، فإذارأيتَني ظلمت مسلمًا أو انتهكت عرضاً، أو شتمت مؤمناً، فخذ بتلابيب ثوبي وقل: اتق الله يا عمر. فكان وزيره مهاجر يهزه دائمًا، ويقول: اتق الله ياعمر.



و قال سفيان الثوري رحمه الله : " دخلت على أبي جعفر المنصوربمنىً - الحاكم هو الحاكم في كل العصور ، كبار العلماء ماتوا في السجن كأبيحنيفة ، الحاكم هو الحاكم - فقال لسفيان : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت له : اتقالله ، فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً ، قال : فطأطأ رأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : إنما أنزلت هذه المنزلة بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً ، فاتقِ الله ، وأوصل إليهم حقوقهم ! قال : فطأطأرأسه ، ثم رفعه ، وقال : ارفع إلينا حاجتك ، فقلت : حج عمر بن الخطاب رضيالله عنه فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ خليفة المسلمين حج ، قال لخادمه : كمأنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً ، وأرى هاهنا أموالاً لا تطيقها الجبال ".



وها هنا فعلا اموال لا تطيقها الجبال : القرضاوي يقبض مليون دولارمن امير دبي من اجل موقعه على الانترنت ... حلال عليه ... في هذا الزمن اللذيجاع فيه المسلمون وتعروا !!! يقبل العالم النقود من الحاكم !!! وما المقابل ... الله اعلم !!!



ودخل أعرابي على سليمان بن عبد الملك فقال : " إنكقد اكتفيت رجالاً ابتاعوا دنياك بدينهم فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه ،فإنك مسؤول عما اجترحته ، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك ، فقال له سليمان:لقد سللت لسانك ، فقال له : هو لك لا عليك



وقال الأصمعي : " دخل عطاءبن أبي رباح على عبد الملك بن مروان وهو جالس على سريره ، وحواليه الأشراف منكل بطن ، وذلك بمكة المكرمة في وقت حجه بخلافته ، فلما نظر إليه قام إليه ،وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال له : يا أبا محمد ما حاجتك ؟فقال : يا أمير المؤمنين اتق الله في حرم الله ، وحرم رسوله ، فتعاهدهبالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذاالمجلس ، وهم الذين فتحوا هذه البلاد ، واتق الله في أهل الثغور - الحدود - فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين ، فإنك وحدك المسؤول عنهم ، واتقوحدك مَن على بابك ، فلا تغفل عنهم ، ولا تغلق بابك دونهم ، فقال له : أفعلإن شاء الله ، ثم نهض ، وقام ، فقبض عليه عبد الملك ، فقال : يا أبا محمد إنكسألتنا حاجة لغيرك ، وقد قضيناها ، فما حاجتك ؟ قال : مالي إلى مخلوق حاجة ،ثم خرج ، فقال عبد الملك : هذا والله هو الشرف



فهذا حقنا على الحاكموالعالم

وحق الحاكم والعالم علينا

وهذا له وليس عليه

ولا خير فيناان لم نفعل ذلك

ولا خير في عالم مالم يسمعنا

ولا خير في عالم لا ينصححاكما في احوال الامة

وهناك مسلمون يتضورونجوعا

ولا يجدون الباءة

ولا يجدون عملا يفتح بيوتهم

لا خير في عالميبدي مصلحته الشخصية على مصلحة الامة !!!



وائل عباس