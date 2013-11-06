برتقال عليه نجمة داود في أسواق الإسكندرية

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« riding my motorized bicycle | HomePage | وائل عباس وخناقة عالهوا مع محامي مؤيد للسيسي - قناة الحرة »
Comments
لاسف مين في الاصل سمح بدخولها مصر لا حول ولا قوة الا بالله
Posted by: مكاتب تأسيس شركات السعودية | Sunday, 29 December 2013
عجيب جدا شكلها لاحول ولاقوة الا بالله
Posted by: كويتية | Monday, 06 January 2014
ليه العنصريه وليه مانحبش بعض كلنا
Posted by: وائل شومان | Tuesday, 15 April 2014
مشكووووووووووووور
Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
هذا البرتقال مصدره شوية كلاب من المرتشيين واللى عيزين يقومون بأسقاط هذا البلد وتسمم كل من بها
Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014
هذا راجع للقائمين على استيرادها
للأسف لم نعد نهتم للشكليات الصغيرة التي ستؤثر علينا بالطبع
Posted by: kora today | Friday, 08 August 2014
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