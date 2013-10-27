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وائل عباس

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« Soon on my blog | HomePage | مداخلتي على الحرة مع اللواء السابق عن باسم يوسف »

Sunday, 27 October 2013

باحبك يا سيسي ونفسي أحبك يا أم عمرو - الوعي المصري كوميدي

10:55 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (8)

Comments

شكلك حتتفشخ قريب با عم وائل انصحك بشراء اسهم شركة الفازلين المتحدة مكتوبالك يا طنط وائل دانة مدفع ٨٠ بوصة وربع

Posted by: الزبر المفترس | Friday, 13 December 2013

تحميل برنامج فايبر

Posted by: شوشو | Monday, 03 February 2014

ههههههههههههههههههه شر البلاية ما يضحك

Posted by: zedo | Thursday, 24 April 2014

مشكور
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

الناس دى بتقول كلام زى الفل

Posted by: Photos | Tuesday, 29 July 2014

يبقى لكل شخص الحرية في التعبير عن رأيه لكن لنتذكر جميعا أن حرياتنا تتوقف عند حريات الآخرين
مشكوريين على الفيديو

Posted by: kora today | Friday, 08 August 2014

السلام عليكم
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http://travianr.com/ts5/register.php?ref=28

Posted by: Ahmed | Friday, 12 September 2014

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