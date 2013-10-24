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وائل عباس

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Thursday, 24 October 2013

مداخلة وائل عباس - نقطة حوار BBC - فيديوهات العنف

09:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (13)

Comments

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Posted by: Deadboard | Tuesday, 29 October 2013

مشكور

Posted by: eslam | Friday, 01 November 2013

الله عليك يا وائل وعلى مداخلاتك

Posted by: مصري | Saturday, 02 November 2013

بعد فيديو طاهر ابو زيد فيديو اخر لعصام عبد المنعم يثبت ان برامجنا ليست على الهواء مباشرة http://www.youtube.com/watch?v=dm_yj3tRpB0&feature=share

Posted by: save | Tuesday, 12 November 2013

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Posted by: محمود | Thursday, 14 November 2013

خرجت مع صحابك و روحت مكان جديد و غريب و محدش يعرف عنه حاجه , اكلت مع صحابك سندوتش من مطعم صغير في حاره زنقه او حتى من على عربيه في الشارع :) بس كان جامد جدا :)
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بسرعه :)))

Posted by: واحد مصري | Tuesday, 19 November 2013

تمام ياريس بتعجبني في الحوارات دي.

Posted by: AQtranslation | Sunday, 01 December 2013

لا حول ..

Posted by: عالم حواء | Friday, 20 December 2013

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السلام عليكم
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Posted by: titoo | Friday, 14 March 2014

مشكور
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

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Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014

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