باي باي توشكا

وفاة توشكا بالأقمار الصناعية



صورة لمنخفض توشكا في سنة 1987

طب حد أصلا فاكر توشكا ؟

مشروع مبارك الفشيخ في التسعينات ؟

دي صورة قبل المشروع



دي صورة بحيرات توشكا بعد تنفيذ المشروع

1998

تكلف المشروع وقتها 60 مليار دولار من لحمنا الحي

رغم تحذير خبراء الجيولوجيا والبيئة

وكانت التوقعات ان ينتقل 20 مليون مصري للحباة في وادي توشكا



توشكا 2001



توشكا 2005

فقدت البحيرات 50% من المياه

وزادت ملوحتها

وبدأ هرم مبارك الوهمي في الإنهيار



توشكا 2012



توشكا 2013

بدون تعليق

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ملحوظة حول تدوينة توشكا :

الصور اللي انا حاططها للبحيرات حاليا من وكالة ناسا

وهي أحدث من صور جوجل إيرث !

الصور على جوجل إيرث قديمة بلاش فذلكة



