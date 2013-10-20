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وائل عباس

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« تسجيل نادر للسادات عن أحداث 15 مايو وكامب ديفيد | HomePage | مداخلة وائل عباس - نقطة حوار BBC - فيديوهات العنف »

Sunday, 20 October 2013

باي باي توشكا

باي باي توشكا
وفاة توشكا بالأقمار الصناعية
 http://imageshack.us/a/img203/1092/b3n.gif
صورة لمنخفض توشكا في سنة 1987
طب حد أصلا فاكر توشكا ؟
مشروع مبارك الفشيخ في التسعينات ؟
دي صورة قبل المشروع
http://imageshack.us/a/img703/3899/42le.gif
دي صورة بحيرات توشكا بعد تنفيذ المشروع
1998
تكلف المشروع وقتها 60 مليار دولار من لحمنا الحي
رغم تحذير خبراء الجيولوجيا والبيئة
وكانت التوقعات ان ينتقل 20 مليون مصري للحباة في وادي توشكا
http://imageshack.us/a/img607/8521/g4bd.gif
توشكا 2001
http://imageshack.us/a/img819/5690/drq.gif
توشكا 2005
فقدت البحيرات 50% من المياه
وزادت ملوحتها
وبدأ هرم مبارك الوهمي في الإنهيار
http://imageshack.us/a/img405/9906/r4o.gif
توشكا 2012
http://imageshack.us/a/img819/93/jngp.jpg
توشكا 2013
بدون تعليق
-
ملحوظة حول تدوينة توشكا :
الصور اللي انا حاططها للبحيرات حاليا من وكالة ناسا
وهي أحدث من صور جوجل إيرث !
الصور على جوجل إيرث قديمة بلاش فذلكة

 

12:21 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (21)

Comments

متنساش تقول إن الجنزوري هو الرجل الذي وقف ورا مشروع توشكى وزينه للطاغية مبارك كبديل للتنمية في سيناء التي يقاومها الغرب.

Posted by: ramadan bekheet | Sunday, 20 October 2013

ربنا بنتقم من كل واحد خرب البلد دى

Posted by: العاب بنات | Sunday, 20 October 2013

بص هو كس ام حسني مبارك بس بالنسبة لمقياس الرسم في أخر صورتين .. !!؟

Posted by: Moataz | Sunday, 20 October 2013

اتعب نفسك شوية واتفرج هنا ياللي عامل الموضوع

https://www.google.com/maps/preview#!data=!1m4!1m3!1d40954!2d30.6096107!3d23.4353419!2m1!1e3&fid=7

Posted by: marwan | Sunday, 20 October 2013

المشروع ده اتعرض علي عبد الناصر ورفضة
واتعرض عالسادات اللي رفضة برضة لانه مشروع خسران ببساطة
واتعرض علي مبارك وحبزة ودفع فية مليارات وراحوا صوروة مع اتنين متر قمح وقالوا جانا الخير
ودلوقتي الحكومة بتدعوا لاعمارة مع انه مخسرنا مليارات وملهوش لازمة

Posted by: Sala7 | Sunday, 20 October 2013

أستاذ وائل.... مفيض توشكى غير ترعة الشيخ زايد و إستصلاح أراضى فى المنطقه.... البحيرات تعمل فقط كمفيض لتصريف مياه الفيضان العاليه لحماية السد.... أما مشروع توشكى للرى ليس به أي بحيرات إطلاقاً. فهو عباره عن محطة طلمبات لرفع المياة من بحيرة السد لدفعها إلى ترعة الشيخ زايد التى تستخدم لرى الأراضى المستصلحه.... الأصح هو البحث عن أراضى مزروعه فى المنطقه حول الترعه... و من الأفضل إستخدام صور أقمار صناعيه مأخوذه فى أشهر الشتاء حيث الزراعه فى الصيف فى تلك المنطقه غير مجديه إلا فى حاله وجود أشجار دائمه.

Posted by: Hossam | Sunday, 20 October 2013

خبرائنا الذين أختارو نقطة الصفر وهى محطة الرفع ومن الصفر حتى 50 ك.م ترع من الجانبين صخوردول مهندسين بهايم

Posted by: يوم ينادى المنادى | Sunday, 20 October 2013

أنـس بـن مـالك , رضـي الله عـنـه قـال : قـال رسـول الله صـلـى الله عـلـيه وسـلـم : { مـن تـرك الـكـذب وهـو بـاطـل بـُـنـي لـه فـي رَبــَـضِ الـجـنـة * ومـن تـركَ الـمِـرَاءَ وهـو مـحـق بـُنـي لـه فـي وسـطـهـا , ومـن حـَـسَّـنَ خـُـلُـقـَـهُ بـُنـي لـه فـي أعـلاهـا } **

Posted by: يوم ينادى المنادى | Sunday, 20 October 2013

يعني المياه جفت و الارض تصحرت اكثر و اكثر و ضاعت الفلوس اللي اتصرفت
ربنا ينتقم منك يا مبارك انت و كل الفاسدين

Posted by: care | Sunday, 20 October 2013

كلنا عارفين ان توشكى كانت مصدر سرقة رجال مبارك وانا اعرف المدير التنفيذى السابق للمشروع شخصيا ...
الوضع حاليا هو توزيع اراضى توشكى على ابناء اسوان بمعدل 5 فدادين لكل شاب
من بعد ما الوليد بن طلال العرص طار والدنيا هناك خربانة وبقى مشروع مش جايب همه لكن للامانة ...لو ان الناس اهتمت بيه كان فعلا حينقل حوالى 20 مليون مصرى من الوادى للصحراء
بس تقول ايه بقى ...حسبنا الله ونعم الوكيل فى ولود المرة الوسخة

Posted by: الصقر الجريح | Sunday, 20 October 2013

معظم الجغرافيين قالوا ان دا مشروع فاشل
وانا كجغرافى بحذر من دلوقتى من ممر التنميه فا هو توشكى جديده تحت غطاء علمى من واحد مش فاهم اى حاجه

Posted by: ibrahim | Sunday, 20 October 2013

مفيش علاقة بين المشروع والبحيرة (بمعنى اصح المنخفض) بالصورة دي. المنخفض بيستقبل أي مياه من مفيض توشكى في حالة إرتفاع منسوب المياه أمام السد العالي عن منسوب معين. المياه دي بتطلع من أمام السد إلى قناة مفيض توشكى إلى المنخفض... وعلشان ايرادت المياه مش عاليه قوي بقالها كام سنة من منابع النيل فمفيش مياه بتروح المنخفض وبالتالي المياه فيه بتقل من البخر والتسرب وممكن تكون جفت تمام دلوقتي. إيه علاقة المفيض بقة بمشروع توشكى؟ المشروع بعض اراضيه قريبة من المنخفض ودة يدي الفرصة لري الاراضي دي من المنخفض (سواء سطحي أو أبار ) أو من مياه المشروع المنقولة في ترع مكشوفة. دة كله لاينفي إنه كان مشروع فاشل إقتصادياً.

Posted by: Amr Ayad | Monday, 21 October 2013

انا مشروع التخرج بتاعى كان على مفيض توشكى
الحقيقة اقدر اقول للاستاذ اللى كاتب الموضوع ده ...انت اصلا مش عارف الفرق بين المشروع فى حد ذاته والمنخفض الذى يعمل كتصريف للمياه .

Posted by: احمد عبد الله | Monday, 21 October 2013

لنعي ضحهيا الهجوم على كنيسة العذراء و منهم الطفله مريم

http://www.deadboard.net/mishaps/details/119

Posted by: Deadboard | Monday, 21 October 2013

للاسف كان مشروع فاشل وجعل كثير من المصريين يحلمون بتنفيذه واهدر ملايين الدولارات هباءا المفروض يحاسب كل من ساهم فى تنفيذه

Posted by: اخبار | Saturday, 02 November 2013

يا عم مبارك وايامه ونظامه وفضايحه كلها ذهبت في مهب الريح ومبقتش فارقة مع حد
ركز كده معانا علي مرسي عايزين منك كام فيديوا علي شوية وثائق تجيبهم من سنودن الاخوان يلفوا الحبل حولين رقبته هوا وبديع وخيرت والعريان والعرص البلتاجي وخلي بعدها أي خول اخونجي يستجري يفتح طيزه

Posted by: الزبر المفترس | Wednesday, 06 November 2013

تحقيق ممتاز الواحد كان حاسس ان مضوع توشكى ده لغز

http://marcdsalafist.blogspot.com/

Posted by: مصطفى | Sunday, 10 November 2013

ومين فينا مكتبش موضوعات تعبير عن توشكا والحياه في توشكي
الله ينتقم من الظلمه
http://engazz.com/

Posted by: Ahmed | Thursday, 21 November 2013

منهم لله ضيعوا أموال الشعب هدر

http://www.aqtranslation.com

Posted by: AQtranslation | Sunday, 01 December 2013

حسبي الله ونعم الوكيل
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

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