الحقيقة حول أخونة وائل عباس



بعد تفشي فيروس الزومبي بين جموع الشعب المصري

بعد انقلاب يونية 2013

ووصول العدوى الى النشطاء

بل حتى الى الاهل والجيران والاصدقاء

يبدو ان الفيروس يتسلل الى المخ ويسبب هلاوس سمعية وبصرية

فلمجرد انك ضد حكم العسكر لانهم لصوص ومجرمين وقتلة وجزارين

ولانك تحتج على قتل 5000 مواطن بدم بارد في بضعة ايام

واعتقال عشرات الالاف اخرين من بينهم عائلات كاملة باطفالها

تتهم بأنك إخواني او تأخونت



تعالوا نشوف كده تاريخي ومش هاحكيلكم طفولتي

بس هاستخدم بعض - وليس كل - امثلة موجودة ومنشورة على الانترنت

مقال منشور بتاريخ 24 يونية 2004

ماذا يحدث لو حكم الاخوان المتأسلمون مصر؟

http://www.arabtimes.com/MIXED5/DOC61.html

مقال منشور بتاريخ 24 يوليو 2004

مصر 2020 سيناريو محتمل

http://www.arabtimes.com/Mixed6/doc17.html

بتاريخ 28 فبراير 2005

تساؤلات حول الاخوان

http://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc1.html



وتعالوا نقفز قفزة زمانية لمقالاتي أثناء فترة حكم مرسي

14 اغسطس 2012

جمهورية فايمار

http://elbadil.com/?p=59593

21 نوفمبر 2010

وقررت امريكا تفجير القمر

http://www.albedaiah.com/node/7280

16 يناير 2013

حاسب من شرارة

http://www.albedaiah.com/node/15916

14 ابريل 2013

زلة لسان فرويدية

http://www.albedaiah.com/node/29258

4 مايو 2013

نظرية الخروج من الطاسة

http://www.albedaiah.com/node/32687



وكثير من الخبطات الصحفية التي تكشف محاولات أخونة المؤسسات

وفساد وإجرام الإخوان وإطلاقهم الرصاص على المتظاهرين

http://www.albedaiah.com/node/10477

http://www.albedaiah.com/node/30465

http://www.albedaiah.com/node/29607

http://www.albedaiah.com/node/41438

http://www.albedaiah.com/node/10627

وفيما يلي بعض الفيديوهات

رأي وائل عباس في حكم مرسي والإخوان - الجزيرة

http://www.youtube.com/watch?v=ega1RD9Gmj8



وائل عباس يتحدث لقناة مترو عن انتهاكات مرسي

http://www.youtube.com/watch?v=kbo8Hy3LKYs



وائل عباس على قناة المحور - معارضة حكم الإخوان

http://www.youtube.com/watch?v=kiPgk-XyP2Y

وائل عباس على راديو سوا - صلاحيات مرسي

http://www.youtube.com/watch?v=HHtFFBX1aT4

وائل عباس على سي ان ان - قرارات مرسي

http://www.youtube.com/watch?v=T04Mo9NrAcg

وائل عباس على قناة الحرة وبرلمان الاسلاميين

http://www.youtube.com/watch?v=gCLXqMXXagQ

وائل عباس على الجزيرة مباشر يتهم الإخوان بالفاشية

والاشتراكيون الثوريون يدافعون عنهم

http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2012/07/12/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html

وائل عباس للجزيرة انجليش : الاخوان قسموا صفوف الثورة

وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار

http://www.youtube.com/watch?v=DuNVw7dGV4Y#t=36

تعالولي بضهركم بقى

اللي هاجم وانتقد الإخوان اكتر مني وقبل مني

قبل حكمهم وفي عز حكمهم

يوريني نفسه