Friday, 18 October 2013
الحقيقة حول أخونة وائل عباس
الحقيقة حول أخونة وائل عباس
بعد تفشي فيروس الزومبي بين جموع الشعب المصري
بعد انقلاب يونية 2013
ووصول العدوى الى النشطاء
بل حتى الى الاهل والجيران والاصدقاء
يبدو ان الفيروس يتسلل الى المخ ويسبب هلاوس سمعية وبصرية
فلمجرد انك ضد حكم العسكر لانهم لصوص ومجرمين وقتلة وجزارين
ولانك تحتج على قتل 5000 مواطن بدم بارد في بضعة ايام
واعتقال عشرات الالاف اخرين من بينهم عائلات كاملة باطفالها
تتهم بأنك إخواني او تأخونت
تعالوا نشوف كده تاريخي ومش هاحكيلكم طفولتي
بس هاستخدم بعض - وليس كل - امثلة موجودة ومنشورة على الانترنت
مقال منشور بتاريخ 24 يونية 2004
ماذا يحدث لو حكم الاخوان المتأسلمون مصر؟
http://www.arabtimes.com/MIXED5/DOC61.html
مقال منشور بتاريخ 24 يوليو 2004
مصر 2020 سيناريو محتمل
http://www.arabtimes.com/Mixed6/doc17.html
بتاريخ 28 فبراير 2005
تساؤلات حول الاخوان
http://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc1.html
وتعالوا نقفز قفزة زمانية لمقالاتي أثناء فترة حكم مرسي
14 اغسطس 2012
جمهورية فايمار
http://elbadil.com/?p=59593
21 نوفمبر 2010
وقررت امريكا تفجير القمر
http://www.albedaiah.com/node/7280
16 يناير 2013
حاسب من شرارة
http://www.albedaiah.com/node/15916
14 ابريل 2013
زلة لسان فرويدية
http://www.albedaiah.com/node/29258
4 مايو 2013
نظرية الخروج من الطاسة
http://www.albedaiah.com/node/32687
وكثير من الخبطات الصحفية التي تكشف محاولات أخونة المؤسسات
وفساد وإجرام الإخوان وإطلاقهم الرصاص على المتظاهرين
http://www.albedaiah.com/node/10477
http://www.albedaiah.com/node/30465
http://www.albedaiah.com/node/29607
http://www.albedaiah.com/node/41438
http://www.albedaiah.com/node/10627
وفيما يلي بعض الفيديوهات
رأي وائل عباس في حكم مرسي والإخوان - الجزيرة
http://www.youtube.com/watch?v=ega1RD9Gmj8
وائل عباس يتحدث لقناة مترو عن انتهاكات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=kbo8Hy3LKYs
وائل عباس على قناة المحور - معارضة حكم الإخوان
http://www.youtube.com/watch?v=kiPgk-XyP2Y
وائل عباس على راديو سوا - صلاحيات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=HHtFFBX1aT4
وائل عباس على سي ان ان - قرارات مرسي
http://www.youtube.com/watch?v=T04Mo9NrAcg
وائل عباس على قناة الحرة وبرلمان الاسلاميين
http://www.youtube.com/watch?v=gCLXqMXXagQ
وائل عباس على الجزيرة مباشر يتهم الإخوان بالفاشية
والاشتراكيون الثوريون يدافعون عنهم
http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2012/07/12/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html
وائل عباس للجزيرة انجليش : الاخوان قسموا صفوف الثورة
وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار
http://www.youtube.com/watch?v=DuNVw7dGV4Y#t=36
تعالولي بضهركم بقى
اللي هاجم وانتقد الإخوان اكتر مني وقبل مني
قبل حكمهم وفي عز حكمهم
يوريني نفسه
Comments
كم ان مصر محظوظة بوجود امثالك
Posted by: محمد سامي | Friday, 18 October 2013
انت ليك الشرف يا وائل يا معرص لما يقولوا انك إخوان انت والشرموط اللى اسمه محمد سامي .. يلعن ابوكم
Posted by: Ahmed | Saturday, 19 October 2013
طب استاذ وائل انت شايف حل الازمة برجوع الاخوان للحكم .؟
Posted by: nour | Saturday, 19 October 2013
مش الاخوان معملوش كل الى انته كاتبه دة........و مع ذلك اقف لك و انحنى يا استاذ وائل لو كنت عرصت للى بيحصل كان زمانك بطل من ابطال السيسي
Posted by: أحمد مطيع | Saturday, 19 October 2013
غريب
Posted by: عالم حواء | Friday, 20 December 2013
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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