Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

رئيس التحرير

وائل عباس

إبحث في الوعي المصري

Google

إتصل بنا - Contact us

إبعتولنا على
contact us at
wa2el_3abbas@yahoo.com
www.misrdigital.com

ضع وصلة للوعي المصري في موقعك

Newsletter

« مش ها تصدق : وائل عباس في ليالي الحلمة :( | HomePage | تسجيل نادر للسادات عن أحداث 15 مايو وكامب ديفيد »

Friday, 18 October 2013

الحقيقة حول أخونة وائل عباس

الحقيقة حول أخونة وائل عباس
 https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/311917_10150835570125220_161860275_n.jpg
بعد تفشي فيروس الزومبي بين جموع الشعب المصري
بعد انقلاب يونية 2013
ووصول العدوى الى النشطاء
بل حتى الى الاهل والجيران والاصدقاء
يبدو ان الفيروس يتسلل الى المخ ويسبب هلاوس سمعية وبصرية
فلمجرد انك ضد حكم العسكر لانهم لصوص ومجرمين وقتلة وجزارين
ولانك تحتج على قتل 5000 مواطن بدم بارد في بضعة ايام
واعتقال عشرات الالاف اخرين من بينهم عائلات كاملة باطفالها
تتهم بأنك إخواني او تأخونت

تعالوا نشوف كده تاريخي ومش هاحكيلكم طفولتي
بس هاستخدم بعض - وليس كل - امثلة موجودة ومنشورة على الانترنت
مقال منشور بتاريخ 24 يونية 2004
ماذا يحدث لو حكم الاخوان المتأسلمون مصر؟
 http://www.arabtimes.com/MIXED5/DOC61.html
مقال منشور بتاريخ 24 يوليو 2004
مصر 2020 سيناريو محتمل
 http://www.arabtimes.com/Mixed6/doc17.html
بتاريخ 28 فبراير 2005
تساؤلات حول الاخوان
 http://www.arabtimes.com/AAAA/March/doc1.html

وتعالوا نقفز قفزة زمانية لمقالاتي أثناء فترة حكم مرسي
14 اغسطس 2012
جمهورية فايمار
http://elbadil.com/?p=59593
21 نوفمبر 2010
وقررت امريكا تفجير القمر
 http://www.albedaiah.com/node/7280
16 يناير 2013
حاسب من شرارة
 http://www.albedaiah.com/node/15916
14 ابريل 2013
زلة لسان فرويدية
http://www.albedaiah.com/node/29258

4 مايو 2013
نظرية الخروج من الطاسة
 http://www.albedaiah.com/node/32687

وكثير من الخبطات الصحفية التي تكشف محاولات أخونة المؤسسات
وفساد وإجرام الإخوان وإطلاقهم الرصاص على المتظاهرين
http://www.albedaiah.com/node/10477
http://www.albedaiah.com/node/30465
http://www.albedaiah.com/node/29607
http://www.albedaiah.com/node/41438
http://www.albedaiah.com/node/10627

وفيما يلي بعض الفيديوهات
رأي وائل عباس في حكم مرسي والإخوان - الجزيرة
 http://www.youtube.com/watch?v=ega1RD9Gmj8

وائل عباس يتحدث لقناة مترو عن انتهاكات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=kbo8Hy3LKYs

وائل عباس على قناة المحور - معارضة حكم الإخوان
 http://www.youtube.com/watch?v=kiPgk-XyP2Y

وائل عباس على راديو سوا - صلاحيات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=HHtFFBX1aT4

وائل عباس على سي ان ان - قرارات مرسي
 http://www.youtube.com/watch?v=T04Mo9NrAcg

وائل عباس على قناة الحرة وبرلمان الاسلاميين
 http://www.youtube.com/watch?v=gCLXqMXXagQ

وائل عباس على الجزيرة مباشر يتهم الإخوان بالفاشية
والاشتراكيون الثوريون يدافعون عنهم
 http://misrdigital.blogspirit.com/archive/2012/07/12/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%8A.html

وائل عباس للجزيرة انجليش : الاخوان قسموا صفوف الثورة
وتحالفوا مع العسكر ضد الثوار
 http://www.youtube.com/watch?v=DuNVw7dGV4Y#t=36

تعالولي بضهركم بقى
اللي هاجم وانتقد الإخوان اكتر مني وقبل مني
قبل حكمهم وفي عز حكمهم
 يوريني نفسه

08:33 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (7)

Comments

كم ان مصر محظوظة بوجود امثالك

Posted by: محمد سامي | Friday, 18 October 2013

انت ليك الشرف يا وائل يا معرص لما يقولوا انك إخوان انت والشرموط اللى اسمه محمد سامي .. يلعن ابوكم

Posted by: Ahmed | Saturday, 19 October 2013

طب استاذ وائل انت شايف حل الازمة برجوع الاخوان للحكم .؟

Posted by: nour | Saturday, 19 October 2013

مش الاخوان معملوش كل الى انته كاتبه دة........و مع ذلك اقف لك و انحنى يا استاذ وائل لو كنت عرصت للى بيحصل كان زمانك بطل من ابطال السيسي

Posted by: أحمد مطيع | Saturday, 19 October 2013

غريب

Posted by: عالم حواء | Friday, 20 December 2013

اضغط على كفرات فيس بوك لترى اجمل كفرات فيس بوك 2014

Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

The comments are closed.

 