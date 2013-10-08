Tuesday, 08 October 2013
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
وبيان مرفق من كتائب الفرقان تتبني العملية
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حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
حصري : فيديو لإستهداف القمر الصناعي بالمعادي
وبيان مرفق من كتائب الفرقان تتبني العملية
Comments
التاريخ اللى فى البيان غلط ... كاتبين ذو القعده والمفروض ذو الحجه
معدش فيه اتقان حتى فى الجامعات التكفيريه
Posted by: mshabka | Tuesday, 08 October 2013
حد يعرف مين كتائب الفرقان دول؟
لو حد يعرف يوصلهم يقولهم إننا فى 2 ذو الحجة مش ذو القعدة
بس بصراحة تأمين الجيش يطمن (لو الفيديو مش متفبرك) الناس ماشية فى شارع منور وبيصوروا وضربوا ومشيوا عادى خالص رغم إن السور مليان أبراج مراقبة.
غالبا علشان دى محطة أقمار صناعية وكدة مش نادى الحرس الجمهورى
Posted by: mamado | Tuesday, 08 October 2013
ماعنديش مشكلة انهم يفجروا مصر كلها ... بس بلاش أم الأناشيد اللي بيحطوها دي!!!
Posted by: Sherihan Tohamy | Tuesday, 08 October 2013
احترمك كثيراً يا وائل لأنك صاحب مبادئ وتلتزم بها برغم اختلافي معك
سأعلق هنا لأنك تغلق امكانية التعليق للمتابعين لك على الفيسبوك
الفيديو بصراحة اخراج رديئ لنظام السيسي وصدقني من كثر ما به من اخطاء لا يحتاج الأمر لتفصيل
لكن الأهم من ذلك كله
يجب أن نكون على ثقة كاملة بأن لو قام بهذه العملية فعلا جماعة جهادية
سيكون وائل عباس هو آخر شخص ممكن أن يعطوه هذا الملف لينشروه من خلاله
احترس يا وائل لأن بالفيديو هذا يراد أن يكون لك دور ما قادم
Posted by: صعيدي | Tuesday, 08 October 2013
اولا اللي بينزل بيان بينزله بعد العمليه مباشر مش بيسنتي يوم وينزله
ثانيا البيان التاريخ اللي فيه ٢ ذو القعده صباح الخير احنا في ذو الحجه جاهدين ايه اللي ميعرفوش التاريخ الهجري ده
ثالثا العملية واضح انها متصوره بالليل مع ان الاعلان عنها كان بالنهار ايه علي ما افتكروا ينزلوا الخبر في التلفزيونات
رابعا ايه اللي يثبت ان المكان ده هو مكان الاقمار الصناعية انا مش شايفه اللي سواد في سواد
خامسا بقي عشان قرفت من امته بقي الااربجي كيوت كده ومش بيطلع صوت
شيل ياراجل الهبل ده دا ناقص يمضي ايمن ابن احلام كراوية بتاع المخابرات
Posted by: اسما | Tuesday, 08 October 2013
مش متأكد بس حاسس ان الفيدئو ده مفبرك
Posted by: naeim sadat | Tuesday, 08 October 2013
السيسي سوف يصنع الارهاب لكى يثبت انه فعل الانقلاب لهذا السبب ,
صناعه الارهاب لن تصب الا فى مصلحه الجيش وتضرر بالمدنين ,
Posted by: الشافعى | Tuesday, 08 October 2013
الصراحة اجسام اللى بينفذوا العملية واضح اوى انها اجسام قوات خاصة مافيش حد من الاسلامين جسمه كدة خالص
تانى حاجة ازاى عدوا بالاسلحة دى فى منطقه حساسة كدة هو مش مدرعات الجيش ودبابته منتشرة فى كل مكان
Posted by: noor islamna | Tuesday, 08 October 2013
Interesting post man, do you have a translator by any chance?
Posted by: Tao System | Tuesday, 08 October 2013
انا شايف إن كلام صعيدى صح 100% وخد بالك ان الاقصاء أو الإخصاء مش هيفعلوه مع الإخوان بس وانت طبعا أدرى منى بالكلام ده..... خد بالك
Posted by: sameh helmy | Wednesday, 09 October 2013
كل سنة وانت طيب التعليق علي الفيديو حديهولك بعد العيد
Posted by: الزبر المفترس | Tuesday, 15 October 2013
لا حول ولا قوة الا بالله
Posted by: عالم حواء | Friday, 20 December 2013
ربنا يعفى عن مصر
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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