بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم



حصلت الوعي المصري من الناشط كريم رضا على عدد من الوثائق التي نعتبرها خطيرة لانها تعبر عن توجه الدولة في المرحلة القادمة لقطع الأرزاق وتشريد عاملين وموظفين بسبب توجههم السياسي وإعادة اخطر ما حدث في عهد مبارك بل وأسوأ بمراحل



هذه صور ضوئية لوثائق مرسلة بالفاكس من منطقة شرق طنطا الى العميد هشام ابو بكر مدير أمن شركة بتروتريد بناء على طلبه بعناويتن وارقام تليفونات الموظفين والعمال الاخوان بهذا الفرع بزعم عمل تحريات عنهم

وهذا يذكر بفصل ابن القيادي الاخواني سيد عسكر من عمله بسبب موقع ابيه في الاخوان في عهد مبارك

ويتهم العمال كلا من عمرو الشربيني مدير امن الشركة السابق وخيرية ابو الفمصان بالضلوع وراء هذه الحملة ويطالبون برحيلهما

وفيما يلي خطاب فصل ابن سيد عسكر للتذكرة





