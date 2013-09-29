Sunday, 29 September 2013
بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم
بالوثائق : أمن الدولة يستعد لفصل الإسلاميين من وظائفهم
حصلت الوعي المصري من الناشط كريم رضا على عدد من الوثائق التي نعتبرها خطيرة لانها تعبر عن توجه الدولة في المرحلة القادمة لقطع الأرزاق وتشريد عاملين وموظفين بسبب توجههم السياسي وإعادة اخطر ما حدث في عهد مبارك بل وأسوأ بمراحل
هذه صور ضوئية لوثائق مرسلة بالفاكس من منطقة شرق طنطا الى العميد هشام ابو بكر مدير أمن شركة بتروتريد بناء على طلبه بعناويتن وارقام تليفونات الموظفين والعمال الاخوان بهذا الفرع بزعم عمل تحريات عنهم
وهذا يذكر بفصل ابن القيادي الاخواني سيد عسكر من عمله بسبب موقع ابيه في الاخوان في عهد مبارك
ويتهم العمال كلا من عمرو الشربيني مدير امن الشركة السابق وخيرية ابو الفمصان بالضلوع وراء هذه الحملة ويطالبون برحيلهما
وفيما يلي خطاب فصل ابن سيد عسكر للتذكرة
Comments
زى ما بقولك يا استاذ وائل الحرب على الاسلام
طبعا الناس هترد هتقول مااحنا مسلمين برضه بنصلى وبنصوم وبنحج طيب فى ركن اخر من اركان الاسلام محذوفه من كتب الدين فى المدارس وهو الركن السادس وهو الجهاد فى سبيل الله واللى بيكذبنى ياريت يبحث على الجوجل واليوتيوب ويعرف معنى الجهاد ؟؟؟؟ عشان ماتبقوش زى البغبغنات اللى بتردد وتقول جهاد يعنى ارهاب ده كلام امريكان (شيطنه الجهاد) عشان المسلمين ما يصدهومش باى شكل من اشكال الجهاد والكفاح ضد مخططهم لاقامه الكيان الصهيونى فى فلسطين
ولتانى مره الى يكدبنى يبحث عن المعلومه
وياريت تشوفوا فيديوهات اليوتيوب عن سلسه عصر الاستيقاظ وقادمون عشان تعرفوا علامات القيامه الكبرى اللى احنا مش بعيدين عنها وزوال دوله اسرائيل
Posted by: rrr | Sunday, 29 September 2013
حسبنا الله ونعم الوكيل يحاربون الله فى اسمه الرزاق
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
Posted by: ام معاذ | Sunday, 29 September 2013
حسبنا الله و نعم الوكيل دى حرب على الإسلام بلا أدنى شك
Posted by: bolbol | Sunday, 29 September 2013
طيب ممكن تقولنا الناس دى أتعينت أمته يعنى لو حسب مبنسمع من صحابنا الفى شركات البترول أنهم أتعينوا بالزوفه أيام مرسى بغض النظر عن الكفاءه يبقى الفصل فى الحاله دى هو عين العقل
Posted by: wael | Sunday, 29 September 2013
يا ولاد المتناكه انت مش مسلمين اصلا و اقروا انتوا في الاسلام في شروط الجهاد و اسبابه انتوا خوارج هذه العصر و قتلكم فرض على كل مسلم لانكم فتنه الاسلام دين سماحه و عدل مش سلاح و قتل و خطف و تعذيب و تمثيل بجثث و قنابل و تجسس و بيع البلد يا اشكال يا ضاله و الله لهتتنكحوا واحد واحد اي كلب ضمن خرفان مرشد الاخوان هيتفشخ لاخر دقيقه في حياته لانكم مجرميين و بالنسبه للدين و الاسلام لو كنتم على صواب لنصركم الله انما يريد الله ان يريكم خزيه في الدنيا و عذابه ان شاء الله في الاخره
Posted by: فاشخ الاخوان | Sunday, 29 September 2013
أولا أن تبدأ نقاشك بالشتيمة والسب هذا مناف للآداب والأخلاق التى تربينا عليها فى ديننا ومن أسوتنا سيد الخلق محمد بن عبد الله ، وهذا يدل على ضعف موقفك أو أن فى داخلك غيظ وحقد وغل تجاه هذا الفصيل وأن تفتى بقتل مسلم موحد بالله مهما كان تجاه السياسى أو فى الحياة هذا شىء ليس فى صالحك وليس لك صلاحيات لتقر بقتل فلان ونجاة فلان هذه أمور لا دخل لك فيها الله مطلع على سرائر العباد ويعلم سرهم ونجواهم فليس لك من الامر شىء
Posted by: hatem | Sunday, 29 September 2013
طيب ياريت تتأكد من التواريخ لأن واضح جدا في صورة منهم أنها من سنة 2008 !!!
واضحة قوي في الصورة الأخيرة ومكتوب فيها تحريرا في 2008
كفاااااااااية بقى كذب وصيد في المياة العكرة وهيا مش مستحملة أصلا .. اتقوا الله في بلدنا .. مش معنى كدا اني موافقة على أي ظلم من أي سلطة كانت .. لكن على الأقل لما تنشروا حاجة كونوا متأكدين منها قبل نشرها واثارة بلبلة وبلدنا مش مستحملة أصلا
Posted by: eman | Sunday, 29 September 2013
من تاريخ الاخوان واتباعهم
1- أغتيال أحمد ماهر رئيس وزراء مصر في فبراير 1945.
2- نسف سينما ميامي في مايو 1946.
3- عمليات نسف سينما مترو وكوزموس ومتروبول في 6 مايو 1947.
4- في 1948 دعوا إلى قتل كل طائفة تمتنع عن إقامة شرع الله.
5- القاضى أحمد الخازندار في مارس 1948.
6- شهدت مناطق شبرا وروض الفرج وشارع السندوبي ووكر الجيزة ما عرفت ب"جرائم الأوكار" 4 أبريل 1948.
7- تدمير حارة اليهود في 20 يوليو 1948 بالموسكى.
8- محلات عدس وبنزيون في أغسطس 1948.
9- حارة اليهود للمرة الثانية خلال عام فى سبتمبر 1948.
10- نسف شركة الإعلانات الشرقية في نوفمبر 1948.
11- اغتيال محمود فهمي النقراشي في 22 ديسمبر 1948.
13- محاولة اغتيال إبراهيم عبد الهادي رئيس الوزراء.
14- اغتيال حامد جودة رئيس مجلس النواب في 5 مايو 1949.
15- محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية بالإسكندرية 26 يونية 1954.
16- محاولة اغتيال جمال عبد الناصر مره ثانيه في 1965.
17- محاولة نسف القناطر. 18- اغتيال الشيخ الذهبي في 1977.
19- اغتيال الرئيس أنور السادات في 6 أكتوبر 1981.
20- اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو" أكتوبر 1973.
21- هجموا على مديرية أمن أسيوط، وقتلوا أكثر من 118 جندي وضابط أكتوبر 1973.
22 - اغتيال الملك يحي ملك اليمن وأولاده في فبراير 1982.
23- نفذوا عملية اغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب في 12 أكتوبر 1990.
24- اغتيال الدكتور فرج فودة في 1997
25- قتل سائح بريطاني قر ب ديروط بتاريخ أكتوبر 1992.
26- تفجيرات مقهى وادي النيل في 1993.
27- قتلوا أمريكيان وفرنسي وإيطالي وطفلة تُدعى شيماء في هجوم على فندق سميراميس عام 1993.
28- الهجوم على عبارة سياحية وقتل سائح ألماني في عام 1994.
29- الهجوم على منتجع سياحي وقتل سائحين ألمانيين في ذات العام 1994.
30- هجومين في جنوب مصر وقتل سائح بريطاني.
31- في 1996 نفذوا هجوم بالجيزة وقتلوا خلاله 18 سائح ياباني.
32- في نوفمبر 1997 قامت الجماعة بقتل وذبح 62 سائح بالأسلحة النارية والسكاكين، فيما يُعرف بمذبحة الأقصر وحتشبسوت، واستمرت عملياتهم إلى أن تم الإعلان عن مبادرة وقف العنف في عام 1997
Posted by: hamdi | Monday, 30 September 2013
أستاذ حمدي
على فكره همة اللي قتلوا توت عنخ امون
حاوة قوى حصة التاريخ اللي كله أخطاء دي
يا ريت ترجع على الأقل تقرأ الجرايد و المحاكمات اللي حصلت في اللي انت بتقولة و بعد كده اتتكلم عشان الكذب على الأقل يبقى ماشي
ده أخرة التعليم المجاني
Posted by: marwa | Monday, 30 September 2013
الورق بتاع التحريات بتاع بتروتريد تاريخه من يومين فاتو 28 سبتمبر 2013 بس قرار فصل ابن الشيخ سيد عسكر مؤرخ 26 فبراير 2008 و المادة الاولى بتتكلم ان تاريخ الفصل من 20 فبراير 2008 فالورقتين الاولانيين بتوع التحري تاريخهم مضبوط و مذكور فيهم رابعة فعلا بس قرار الفصل ده قديم و يا ريت كان يتوضح و شاكرين مجهوداتكم دايما :)
Posted by: ahmad muhammad | Monday, 30 September 2013
أعم وائل وانت ايش حشرك امن الدولة بتنيك الاخوان ايه الي موقفك معاهم في الصف
Posted by: الزبر المفترس | Monday, 30 September 2013
المدونه دي جامده
Posted by: موقع اسماعيليه ميوزك | Monday, 30 September 2013
ياجماعة الخير المسلم بفعله واتقانه لعمله وليس بهدف ومقاومة السلطات
التدين علاقتك بالله وحده والحمد لله الدين منتش فى ربوع الارض فعلما تجاهد وتهد كيانات وتدمر مصانع وتخرب بيوت هل هذا هدف الجهاد
ماذا يفعل المسلمين فى بلاد الفرنجة انهم يعملون ويصلون ويصومون
اى جهاد تتحدثون عنه
انظر لكل دعاة الجهاد موابقهم وافعالهم السئة المشينة
انها اجندات اجنبية تدعو لاهدار ثروات بلاد المسلمين وتبديد جهدهم فيما لاطال من ورائه
Posted by: Ebrahim | Tuesday, 01 October 2013
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Posted by: Deadboard | Friday, 04 October 2013
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Posted by: Deadboard | Friday, 04 October 2013
شكرااااااااا
Posted by: على | Friday, 04 October 2013
تحية الي تعليق الاستاذ ابراهيم المحترم اتفق معك في كل كلمة وجزاك الله كل خير
Posted by: الزبر المفترس | Saturday, 05 October 2013
شكرا عل طرح الموضوع ويمكنكم زيارة مدونتي وتشرفها
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Posted by: حمزة | Saturday, 12 October 2013
هذا الكلام كذب
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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