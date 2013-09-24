ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة



السيد المحترم الاستاذ وائل عباس

تحيه طيبه وبعد

شكرا جزيلا لاهتمام حضرتك

أنا واثق ان امامك الكثير من الموضوعات المثاره والملحة ولكن ما اشكو منه يتعلق بمسأله عاجله تخص حقوق اسره تحاول الحفاظ على طفلها الوحيد ضد اي اعتداء عليه . أنا مقيم مع في شيكاغو مع زوجتي الامريكيه ولنا طفل في السنه الاولى الابتدائيه . ابلغني بعض الاصدقاء ان هناك ائتلافا مواليا للحكم العسكري في القاهرة يستخدم صورة ابني على لوحات ضخمة مناهضة للارهاب في شوارع المدينة . يمكنك أن تتخيل مشاعر اسرة تعلم ان صورة طفلها الوحيد يتم استخدامها بهذه الطريقه دون إذن او معرفة ، ويقوم بها مجموعه سياسيه لادخل لنا بها علي الاطلاق . من المحتمل ان تكون الشركه المعلنه قد سرقت الصورة من فيسبوك ، حيث تم نشرها من قبل أصدقائي وأقاربي علي صفحاتهم الخاصة. أنا وزوجتي تشعر بالقهر والاذى والتعدي السافر علي خصوصيه ما نعتبره امرا عائليا صرفا وليس من حق اي مستهتر ان يتعدي علي هذه الخصوصيه .انا ادرك ان الثقافة الدارجة في مصر لا تعترف بالحقوق القانونية والأخلاقية والاساسيات البسيطه للحرمات الشخصيه ولكني اطمع في ان اجد وسيله صحيحة لازاله هذه الاعلانات التي تدعي محاربة الارهاب بينما تقوم بممارسة الارهاب علي اسره لا ناقه لها ولا جمل في امر يعلو فيه صوت البروباجندا فوق صوت العقل والضمير .