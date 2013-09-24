Tuesday, 24 September 2013
ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة
ساعدوا هذا الرجل لإيقاف هذه المهزلة
أنا واثق ان امامك الكثير من الموضوعات المثاره والملحة ولكن ما اشكو منه يتعلق بمسأله عاجله تخص حقوق اسره تحاول الحفاظ على طفلها الوحيد ضد اي اعتداء عليه . أنا مقيم مع في شيكاغو مع زوجتي الامريكيه ولنا طفل في السنه الاولى الابتدائيه . ابلغني بعض الاصدقاء ان هناك ائتلافا مواليا للحكم العسكري في القاهرة يستخدم صورة ابني على لوحات ضخمة مناهضة للارهاب في شوارع المدينة . يمكنك أن تتخيل مشاعر اسرة تعلم ان صورة طفلها الوحيد يتم استخدامها بهذه الطريقه دون إذن او معرفة ، ويقوم بها مجموعه سياسيه لادخل لنا بها علي الاطلاق . من المحتمل ان تكون الشركه المعلنه قد سرقت الصورة من فيسبوك ، حيث تم نشرها من قبل أصدقائي وأقاربي علي صفحاتهم الخاصة. أنا وزوجتي تشعر بالقهر والاذى والتعدي السافر علي خصوصيه ما نعتبره امرا عائليا صرفا وليس من حق اي مستهتر ان يتعدي علي هذه الخصوصيه .انا ادرك ان الثقافة الدارجة في مصر لا تعترف بالحقوق القانونية والأخلاقية والاساسيات البسيطه للحرمات الشخصيه ولكني اطمع في ان اجد وسيله صحيحة لازاله هذه الاعلانات التي تدعي محاربة الارهاب بينما تقوم بممارسة الارهاب علي اسره لا ناقه لها ولا جمل في امر يعلو فيه صوت البروباجندا فوق صوت العقل والضمير .
الاعلان في مكان آخر
الإعلان في مكان ثالث
الصورة الأصلية من حساب والد الطفل
Comments
يا وائل يا شيميل بتقبض من خيرت الشاطر يا خول ؟؟ كس امك يا متنى
Posted by: Om Wael | Tuesday, 24 September 2013
للاسف النظام المتحكم في مصر لا يعرف معني حريات او ديمقراطية ولكن يعرف كيف يستخدم كل الاساليب البشعة لصالحه حتي وان كانت علي حساب الابرياء
قوم برفع قضية علي هذه الشركة وطالب بحقك وحريتك الشخصية هولاء لان يرجعوا عن استخدام ابنك للشعراتهم اذا استمررت في صمتك
محمود بركات (النسر الناري)
Posted by: النسر الناري | Tuesday, 24 September 2013
احنا شعب لا يعرف النظام ولا يكترث بالقانون ولا يعترف بالسرقه ان لم تسرق اموال من بيته عاوز ايه من شعب وافق بان تسرق ارادته حتى عندما استعدها ثار مطالبا بسرقتها مره اخرى
اتضامن مع هذا الاب واتنمى ان يرفع دعوى قضائيه لعله يجد قضاء ينصفه مع اني اشك في ذلك
Posted by: ASMAA | Tuesday, 24 September 2013
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Posted by: hruf | Saturday, 28 September 2013
احمدي
هم بيبيعوا الفشار في إلينوي فكياس بلاستيك ولا انت من شيكاجوا الخيمه
Posted by: الزبر المفترس | Monday, 30 September 2013
y3nee enta nashir el soora enta wa mratak wa es7abk 3ala facezeft wa gai t3yt roo7 neek nfsk
Posted by: mohamed | Sunday, 06 October 2013
لا تعليق
Posted by: عالم حواء | Friday, 20 December 2013
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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