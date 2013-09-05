ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية



فيديو حصري أرسله مجهول للوعي المصري

يصور إطلاق عناصر لما يسمى كتائب الفرقان لصواريخ ار بي جيه

على احدى سفن الحاويات في قناة السويس وذلك في وضح النهار

كما أرسل إلينا أيضا بيان خاص بالمجموعة

وكنا قد نشرنا هجومهم الاول الليلي في تدوينة سابقة

لكن توجد حالة تعتيم مريبة على الموضوع

ويبدو ان لا احد مهتم باذاعة الخبر



وبما ان الفيديو واضح هذه المرة

نتمنى ان نسمع تصريحا رسميا حول الامر