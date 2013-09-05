Thursday, 05 September 2013
ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية
ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية
فيديو حصري أرسله مجهول للوعي المصري
يصور إطلاق عناصر لما يسمى كتائب الفرقان لصواريخ ار بي جيه
على احدى سفن الحاويات في قناة السويس وذلك في وضح النهار
كما أرسل إلينا أيضا بيان خاص بالمجموعة
وكنا قد نشرنا هجومهم الاول الليلي في تدوينة سابقة
لكن توجد حالة تعتيم مريبة على الموضوع
ويبدو ان لا احد مهتم باذاعة الخبر
وبما ان الفيديو واضح هذه المرة
نتمنى ان نسمع تصريحا رسميا حول الامر
Comments
انا مش هارش الحوار ده وشامم ريحه تلفيق فيه خصوصا اني ملاحظ في الفتره الاخيره خيال واسع زياده عن اللزوم من الاعلام المصري وفي ناس كتير بدأت تتزبزب عشان الشئ اللي يزيد عن حده ينقلب ضده ودي هتبقي اكتر حاجه ممكن ترجع الناس لرئيها تاني ثمدول يادوب خدشو السفينه ؟!!!!
Posted by: mahmoud | Thursday, 05 September 2013
من الواضح فى البيان انهم مش إخوان يا وائل يعنى اللى بيضرب دول جماعه تكفيره بس السؤال هنا فين الطائرات الأباتشى اللى بتأمن المجرى و فين حرس النُقط دى ؟! ,, فى اسأله كتير فشخ محتاجه إجابات
Posted by: Hulk | Thursday, 05 September 2013
معلش سؤال
هو فعلا طالع غاب وشجر علي شط قناة السويس ؟؟
Posted by: ahmed | Thursday, 05 September 2013
اشمعني انت يا وائل ايللي رفعت الفيديو حتي اليوتيوب يا تري مين ايللي حظاك بالمعلومات دي علشان تسربها القائمين بتنفيذ العمليه بعتوها لك والا أمن الدوله....نفهم برضه بعد ما شفناك الاسبوع الماضي علي الجزيرة مباشر مصر؟؟؟يعني دورك ايه في اللعبه الوسخه دي
Posted by: freerose | Thursday, 05 September 2013
البيان بتاعهم بيقول (الإنقلاب على الإسلام وأهله) وكأن الجماعات دي كانت بتقول على مرسي مسلم أصلاً !!!
ده غير كتابة ديموقراطية بالواو في المنتصف ومعروف عن بيانات الحركات الجهادية أنها تكون سليمة لغوياً - ده حتى جوجل هايصلحها لك لو كتبتها بالواو
شكله بيان مخابراتي بامتياز
Posted by: حازم أبو همام | Thursday, 05 September 2013
اتحداكم ان يكون طاقم السفينة شاف حاجه ومفيش اي تأثير علي المركب بدليل ان المركب لسه مشيه .. 90% ديه محاولة يائيس من احد الشباب العرب الليهم ميول اخوانية لان العملية مش ذات تأثير وليست منظمة والشباب المسكين الار بي جي مش فهمين هماالسلاح الشيلينه علشان كده مجتش في الهدف .. لكن حيتم استغلال الفيديو ده اكيد
Posted by: mekld | Thursday, 05 September 2013
كل الصواريخ دي ومفيش دخان سجارة حتي طالع من السفينة !!
دا لو قاصديين يفضحو نفسهم انهم مابيعرفوش يصيبو الهدف مش هيعملو كده -_-
Posted by: Nino Ili | Thursday, 05 September 2013
كل الصواريخ دي ومفيش دخان سجارة حتي طالع من السفينة !!
دا لو قاصديين يفضحو نفسهم انهم مابيعرفوش يصيبو الهدف مش هيعملو كده -_-
Posted by: Nino Ili | Thursday, 05 September 2013
حلوتك ياعم وائل ده بجد سبق صحفي انا كنت فاكرك بتجيص وبترمي أخبار مشمومة و بصراحة كنت زعلان من كسكستك للإخوان والكام عيل العلوق الي بيكتبوا عن علاقتك بالبلتاجي الخول
بس ارجع واقولك لم الدور أسماك والعرص غنيم علي نوارة بفرة علخول احمد ماهر ورش عليهم ايمن نور وطليقته وكام عرص والواد حمزاوي اتلموا في قضية تمويل ويمكن تتقلب دعارة لم الدور المشير السيسي كشر عن بضانه والي حيقف قدامه حينيكه وساعتها يا حلو حتلقي التمانين مليون معاه ايد واحدة وفين يوجعك
مع أني بحبك
Posted by: الزبر المفترس | Sunday, 08 September 2013
أوائل الواد المتناك احمد ماهر مسميك حرنكش و بيقول انك بتقبض من فريدم هاوس
الأستاذ مرتضي منصور مشخرمهم علفراعينن ونازل نيك في البت أسماك محفوظ والخول دومه والخول وائل عب فتاح
علي فكرة قول الخولات بتوع كتائب القرفان الشعب المصري حينيك افكار ميتين ابوكم لما تقعوا وحتقعوا ياولاد المومومس وكس امكم علي كس ام الاخوان علي كس ام ايمن الظواهري اتفوووووووووووو
Posted by: الزبر المفترس | Sunday, 08 September 2013
مصر دوله حماه الله ولا فلسطين ولا حماس ولا اي كتائب في العالم هتهدها طول ما جيشها قوي وربنا يحمي جيشها
Posted by: شبكة الان الاخباريه | Sunday, 08 September 2013
thank you
مدير موقع نجوم سبورت
Posted by: نجوم سبورت | Tuesday, 10 September 2013
اخبار مصر من نور العالم
Posted by: tony | Thursday, 12 September 2013
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Posted by: Hamada | Friday, 13 September 2013
شكرا لك
مدير موقع نجوم سبورت الرياضية
Posted by: صحيفة نجوم سبورت الرياضية | Tuesday, 17 September 2013
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Posted by: hruf | Saturday, 28 September 2013
الكلام ده محصلش
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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