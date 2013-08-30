وائل عباس في فيلم مقتل اللواء البطران

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« تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر | HomePage | ضرب سفن قناة السويس بالآر بي جيه مرة ثانية »
Comments
القضيه دي محدش بيجيب سيرتها ومحدش عارف نتيجة التحقيق فيها دا لو في تحقيق او لو في حد عايز يجيب حقه ويعرف الحقيقه
Posted by: شبكة الان الاخباريه | Saturday, 31 August 2013
ههههههههههههههههه ال وائل وعباس هههههههههههههههههههه ضحكتنى يا منيل
Posted by: مصرية | Sunday, 01 September 2013
ما تخبى ياض شكلك ده راعى ان فيه اطفال متخلفين بيدخلوا صفحتك
Posted by: عزيزة | Sunday, 01 September 2013
مشكور على مجهودك يارب تظهر الحقيقة ويتعرف القتلة
Posted by: شبكة الان الاخبارية | Sunday, 01 September 2013
هذا يثبت يا أخ وائل ان الاخوان المسلمون لم يفتحوا السجون ولم يقتلوا أحدا انما دعوا خارجها دعا ولم يهربوا بل طردوا كغيرهم تحت وابل من الرصاص كالذي أصاب شهداء رابعة
عشت أسدا للحقيقة وسندا للعدالة
فليرعوي الكلب حتي تصدر الغنمًٍ
Posted by: السندربس علاء رمضان | Tuesday, 03 September 2013
كلنا نعلم أن الأنفلات الأمني وقت الثورة يتحمله المتناك ابن المتناك حبيب العادلي و رجاله المعرصين ...و ما تلاها من ارهاصات و علوقية لتركيع الدولة و نفخ الأرادة من نفس ذات المنايك أيضا #مصر
Posted by: AMR | Wednesday, 25 September 2013
لا حول ولا قول الا بالله
Posted by: abdel | Friday, 04 October 2013
ربنا مبيسبش حق حد
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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