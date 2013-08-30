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وائل عباس

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Friday, 30 August 2013

وائل عباس في فيلم مقتل اللواء البطران

07:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Comments

القضيه دي محدش بيجيب سيرتها ومحدش عارف نتيجة التحقيق فيها دا لو في تحقيق او لو في حد عايز يجيب حقه ويعرف الحقيقه

Posted by: شبكة الان الاخباريه | Saturday, 31 August 2013

ههههههههههههههههه ال وائل وعباس هههههههههههههههههههه ضحكتنى يا منيل

Posted by: مصرية | Sunday, 01 September 2013

ما تخبى ياض شكلك ده راعى ان فيه اطفال متخلفين بيدخلوا صفحتك

Posted by: عزيزة | Sunday, 01 September 2013

مشكور على مجهودك يارب تظهر الحقيقة ويتعرف القتلة

Posted by: شبكة الان الاخبارية | Sunday, 01 September 2013

هذا يثبت يا أخ وائل ان الاخوان المسلمون لم يفتحوا السجون ولم يقتلوا أحدا انما دعوا خارجها دعا ولم يهربوا بل طردوا كغيرهم تحت وابل من الرصاص كالذي أصاب شهداء رابعة
عشت أسدا للحقيقة وسندا للعدالة
فليرعوي الكلب حتي تصدر الغنمًٍ

Posted by: السندربس علاء رمضان | Tuesday, 03 September 2013

كلنا نعلم أن الأنفلات الأمني وقت الثورة يتحمله المتناك ابن المتناك حبيب العادلي و رجاله المعرصين ...و ما تلاها من ارهاصات و علوقية لتركيع الدولة و نفخ الأرادة من نفس ذات المنايك أيضا #مصر

Posted by: AMR | Wednesday, 25 September 2013

لا حول ولا قول الا بالله

Posted by: abdel | Friday, 04 October 2013

ربنا مبيسبش حق حد
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

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