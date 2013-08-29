Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

رئيس التحرير

وائل عباس

إبحث في الوعي المصري

Google

إتصل بنا - Contact us

إبعتولنا على
contact us at
wa2el_3abbas@yahoo.com
www.misrdigital.com

ضع وصلة للوعي المصري في موقعك

Newsletter

« وائل عباس على mbc masr مذبحة رابعة | HomePage | وائل عباس في فيلم مقتل اللواء البطران »

Thursday, 29 August 2013

تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر


تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر مصر
برنامج إسأل
حول الإنقلاب العسكري ومرسي والإخوان ومؤيدي الإنقلاب

07:30 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (2)

Comments

هوه كل واحد دلوقتى عمل فيديو بقى بيطلعولو تصريحات
اضغط على كفرات فيس بوك لترى اجمل كفرات فيس بوك 2014

Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

The comments are closed.

 