وائل عباس على mbc masr مذبحة رابعة

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« أبو عيطة وزير كذاب | HomePage | تصريحات وائل عباس كاملة على الجزيرة مباشر »
Comments
انا مش ضد انك تقول مذبحة رابعه بس ايه كان الهدف من اعتصام رابعه عودة مرسي الرئيس المنتخب طيب هل في رئيك مرسي كان رئيس يشرف ويحترم ويقدر قيمة مصر هلي مرسي كان يصلح رئيس لمصر بهذه الشخصيه والسياسات اعتصام رابعه كان اعتصام بهدف لا يريده الا الاقليه
Posted by: شبكة الان الاخباريه | Wednesday, 28 August 2013
بامانة بعد حديثك للجزيرة اكتشفت انك شخص وضيع ووسخ وابن وسخة وخسارة ان الواحد ضيع دقيقة من وقتة على مدونتك الفاشلة الى زاد فشلها فى الكام شهر الى فاتو ... انت ابن وسخة صناعة امريكية وعميل وابن شرموطة انتم عاوزين تقلبوها سوريا يا ولاد المرة الوسخة عاوزين تطعنوا فى الجيش وبعدين تقسموة وتعتيم اعلامى من الجزيرة وكدب وبعدين انقسامات فى الجيش وبعدين جيشين وبعدين مصر تضرب زى سوريا ...احنا فهمنا اللعبة بدرى يابن الشرموطة وكلنا ورا الجيش وربنا كشف كدبكم وتزييفكم ...يارب يارب يارب يجيلك اليوم الى يتعمل فيك زى ما امريكا عملت فى سجناء سجن ابو غريب ...عشان تبقى تعرف اسيادك ازاى بيعرفوا حقوق الانسان يا خول يا بن الخول ...كلنا ورا الجيش لو قتل كل الاخوان فى مصر كلنا بردة وراة وحدة الجيش وتماسكة اهم من اى كل عاوز يفتتة او عاوز يعصى الجنود على قادتهم
Posted by: Yasser | Thursday, 29 August 2013
سلمت يا أخ وائل انت رجل في زمن عز فيه الرجال وأبشر فان النصر قريب والله لقد أثلجت صدري بعد ان ضاقت بي الدنيا بعد إلقاء القبض علي أخينا الدكتور محمد البلتاجي فك الله اسره
Posted by: السندربس علاء رمضان | Friday, 30 August 2013
كسمك
Posted by: ة | Friday, 27 September 2013
استاذ وائل انت على حق بدليل الشتائم الغير لائقه لاتباع السيسى واللى عايز يحول مصر لسوريا هو الجيش المصرى وانا اسف على قول ان هذا احتلال من الجيش المصرى للشعب المصرى والرئيس المعزول مرسى لم يخطئ ولكنه كان طيب النيه فاتضح لنا ان مؤسسات دوله مبارك العميقه مازالت بكامل قواها واستعادت عافيتها بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين ولكن باجرام ومعاقبه الشعب المصرى على انه قام بثوره ومنهم الاخوان المسلمين لانهم اكبر فصيل واكثر شعبيه بدليل فوزهم فى كل الاستحقاقات الانتخابيه وفى اخر كلامى ... احب اقول ان كل اللى بيحصل ده وراه المخابرات المصريه والامريكيه والاسرائيليه لصالح دوله الكيان الصهيونى
Posted by: rrr | Sunday, 29 September 2013
استاذ وائل انت على حق بدليل الشتائم الغير لائقه لاتباع السيسى واللى عايز يحول مصر لسوريا هو الجيش المصرى وانا اسف على قول ان هذا احتلال من الجيش المصرى للشعب المصرى والرئيس المعزول مرسى لم يخطئ ولكنه كان طيب النيه فاتضح لنا ان مؤسسات دوله مبارك العميقه مازالت بكامل قواها واستعادت عافيتها بعد سقوط حكم الاخوان المسلمين ولكن باجرام ومعاقبه الشعب المصرى على انه قام بثوره ومنهم الاخوان المسلمين لانهم اكبر فصيل واكثر شعبيه بدليل فوزهم فى كل الاستحقاقات الانتخابيه وفى اخر كلامى ... احب اقول ان كل اللى بيحصل ده وراه المخابرات المصريه والامريكيه والاسرائيليه لصالح دوله الكيان الصهيونى
Posted by: rrr | Sunday, 29 September 2013
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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