أبو عيطة وزير كذاب

وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس



حصريا على الوعي المصري

وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة

عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب

وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما



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