Friday, 16 August 2013
أبو عيطة وزير كذاب
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس
حصريا على الوعي المصري
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة
عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب
وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما
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وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس
حصريا على الوعي المصري
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة
عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب
وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما
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Comments
ربنا يظهر الحق
شكرا لكم
Posted by: زي العسل | Sunday, 25 August 2013
ابو عيطه راجل وطني شريف مستحيل يلعب علي العمال ويغشهم
Posted by: شبكة الان الاخباريه | Monday, 26 August 2013
مش عارف والله الراجل ده بحترمه بس حاسس انه ملوش لزمة
Posted by: نتيجة | Wednesday, 28 August 2013
ان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويقينا من مرض التخوين التى اشيع فى مصر منذ ثولرة 25 يناير
اخيكم فى الله
Posted by: silica sand for Filtration | Thursday, 29 August 2013
شبه محصل الكهرباء إلي بيجي يأخد الفلوس عندنا بالضبط
Posted by: ahmed | Saturday, 22 February 2014
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Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014
موضوع رائع
Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014
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Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014
شكرا لك على المقال الجميل
Posted by: لعبة subway | Sunday, 17 May 2015
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