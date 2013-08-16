Ok

By continuing your visit to this site, you accept the use of cookies. These ensure the smooth running of our services. Learn more.

رئيس التحرير

وائل عباس

إبحث في الوعي المصري

Google

إتصل بنا - Contact us

إبعتولنا على
contact us at
wa2el_3abbas@yahoo.com
www.misrdigital.com

ضع وصلة للوعي المصري في موقعك

Newsletter

« وائل عباس لـلحرة ثورة يناير رُكنت على الرف‎ | HomePage | وائل عباس على mbc masr مذبحة رابعة »

Friday, 16 August 2013

أبو عيطة وزير كذاب

وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة عن مصنع السويس
 http://img843.imageshack.us/img843/8954/wily.gif
 حصريا على الوعي المصري
وثائق تثبت كذب الوزير كمال أبو عيطة
عن حل مشكلة مصنع السويس للصلب
وتفيد بإغلاق المصنع إغلاقا تاما
 http://imageshack.us/a/img24/762/n4sd.jpg
تابع
 http://img843.imageshack.us/img843/8328/hi75.jpg
تابع
 http://imageshack.us/a/img29/7940/4jss.jpg

13:39 Posted in صفحات الغلاف, وائل عباس | Permalink | Comments (9)

Comments

ربنا يظهر الحق

شكرا لكم

Posted by: زي العسل | Sunday, 25 August 2013

ابو عيطه راجل وطني شريف مستحيل يلعب علي العمال ويغشهم

Posted by: شبكة الان الاخباريه | Monday, 26 August 2013

مش عارف والله الراجل ده بحترمه بس حاسس انه ملوش لزمة

Posted by: نتيجة | Wednesday, 28 August 2013

ان شاء الله ربنا يحفظ مصر ويقينا من مرض التخوين التى اشيع فى مصر منذ ثولرة 25 يناير
اخيكم فى الله

Posted by: silica sand for Filtration | Thursday, 29 August 2013

شبه محصل الكهرباء إلي بيجي يأخد الفلوس عندنا بالضبط

Posted by: ahmed | Saturday, 22 February 2014

اضغط على كفرات فيس بوك لترى اجمل كفرات فيس بوك 2014

Posted by: كفرات فيس بوك | Tuesday, 29 April 2014

موضوع رائع

Posted by: الحج برى | Wednesday, 14 May 2014

تسوق جميع منتجاتنا عبر هذا الرابط
www.mastermasr.com

Posted by: ماسترللتوريدات الطبيه | Tuesday, 16 December 2014

شكرا لك على المقال الجميل

Posted by: لعبة subway | Sunday, 17 May 2015

The comments are closed.

 